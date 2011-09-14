-İngiliz basını: "Ziyaret İsrail'i yalnızlaştırmayı amaçlıyor'' LONDRA (A.A) - 14.09.2011 - İngiliz gazeteleri, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır ziyareti ve Arap Birliği Dışişleri Bakanları Konseyinin açılış oturumunda yaptığı konuşmaya geniş yer verdi. Times gazetesi, Başbakan Erdoğan'ın dün Mısır'da yaptığı konuşmaya yer ayırarak, "Gazze'de ağlayan Filistinli bir çocuk Ankara'daki annenin yüreğini sızlatır" sözlerine dikkati çekti. Gazete, "Erdoğan'ın Kudüs ile ilişkileri normalleştirmeyi reddetmesinin, Arap halkı tarafından olumlu karşılandığını" kaydederek, "Erdoğan kendisini İslam dünyasının yeni sesi olarak sunmak istiyor" yorumunu yaptı. Guardian gazetesi de, analistlerin Erdoğan'ın Mısır ziyaretiyle Türkiye'nin bölgesindeki etkisini artırmayı ve İsrail'i yalnızlaştırmayı amaçladığını düşündüğünü bildirdi. Gazete, Erdoğan'ın Mısır ziyaretinde, Filistin'in tanınmasının bir seçenek değil, zorunluluk olduğunu söylediğini aktardı. Guardian ayrıca, Erdoğan'ı Kahire havaalanında binlerce kişinin karşıladığına dikkati çekti. Bu arada Guardian gazetesi köşe yazarı Jonathan Freedland, sadece İngiltere'nin değil, İsrail'in de Filistin'in tanınma başvurusuna destek vermesi gerektiğini yazdı. Yazar tasarıya karşı çıkılmasının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu güçlendireceğini, El Fetih'i zayıflatacağını, Avrupalıları "işe yaramaz riyakarlar" durumuna düşüreceğini belirtti. Financial Times (FT) gazetesi de, Erdoğan'ın Kahire'de "İsrail'in yaptıklarının bedelini ödemesi gerektiğini" söylediğini belirterek, Türkiye ile İsrail arasındaki anlaşmazlığın ABD'yi endişelendirdiğini yazdı. Başbakan Erdoğan'ı desteklemek için Kahire'deki Arap Birliği'nin önüne gelen Nasr Ali isimli bir kişinin görüşlerini de aktaran FT, bu kişinin "Erdoğan'ın duruşu birçok Arap liderine göre çok daha iyi. Ülkesinden İsrailli diplomatları sınırdışı eden ilk kişiydi" sözlerini aktardı. FT bir başka kişinin de elinde "Erdoğan liderimiz olsaydı, Kudüs'ü kurtarırdık" yazılı bir pankart taşıdığını kaydetti.