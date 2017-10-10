İngiliz basını: "Türklerin son dakika zaferi"

\"Osman Çakmak, kahraman unvanını hak etti\"

EAFF Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası final maçında Türkiye\'nin İngiltere\'yi 2-1 yenerek şampiyon olması İngiliz basınında, \"Ev sahibi Türkiye son dakika vuruşuyla şampiyonluğa ulaştı\" ifadelerini kullandı.

İngiliz The Sun gazetesi, 50. dakikada Westbrook\'un golüyle 1-1\'i yakaladıklarını ancak 50+1. dakikada takım kaptanı Osman Çakmak\'ın golüyle mağlup olduklarını belirterek, \"50. dakikada kupaya ortak olduk ancak son dakikada gelen gol hayalleri yıktı. Maçın bitiş düdüğünün ardından da Türkler için parti zamanı başladı\" yazdı.

KAHRAMAN OSMAN

Gazete ayrıca şampiyonluğu getiren golü kaydeden Osman Çakmak için de, \"Takım kaptanı Osman Çakmak, performansıyla kahraman unvanını hak etti.

The Sun gazetesi ayrıca, Türk taraftarların maçın oynandığı Vodafone Park\'taki coşkusuna da değinirken, \"İki takımın kupa mücadelesini izlemek isteyen binlerce taraftar Beşiktaş\'ın Vodafone Park Stadı\'nı doldurdu. Taraftarlar, tribün şovlarıyla maçın heyecanına büyük coşku verdi\" şeklinde yazdı.

Diğer İngiliz gazeteleri de, Türkiye\'nin son dakikada gelen golle kupaya uzandığını yazdılar.

Gökhan HEBEPÇİ - İSTANBUL / DHA