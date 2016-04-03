İngiliz başarılı sporculara doping iddiası



Batı Alman Radyo Tv Kurumu (WDR) ve Sunday Times'in haberine göre, Londralı bir kadın doğum uzmanı Mark Bonar uzun yıllar başarılı ve ünlü birçok sporcuya doping yaptı. Gizli kamera kayıtlarında doping iddialarını kabul eden doktor sporculara kırmızı kan hücrelerinin üretimini artıran Epo hormonunu, erkeklik hormonu olarak bilinen testosteron ve büyüme hormonları verdiğini belirtti. Bonar, doping yaptırma talebiyle kendisine gelen gazetecilerin gizli kameresına, 'Birinci futbol liginden futbolcular, hatta yurtdışından sporcularla iletişim halindeyim. Futbolculara zaten doping testi neredeyse hiç yapılmıyor. 30 yaşın üzerindeki oyuncular 18 yaşındakilerin karşısında mücadele edebilmek için birşeyler yapmak zorunda' açıklamasını yaptı.

Londralı doktorun doping yaptığı 150 sporcu arasında İngiltere birinci futbol liginden futbolcular, kricket oyuncuları, Tour-de-France bisiklet yarışmasına katılan bisikletçiler, dövüş sporcuları ve tenisçiler bulunuyor. Haberde söz konusu sporcuların adına yer verilmedi ancak FC Arsenal, Chelsea ya da Leicester City'de forma giydikleri kaydedildi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) söz konusu haberlerin şok etkisi yarattığını açıkladı. WADA Genel Sekreteri Olivier Niggli yaptığı açıklamada, 'Söz konusu doktor hastalarına hiçbir şüphe duymaksızın ağır ve tehlikeli maddeleri gayet rahat biçimde yazabiliyor ve bu durumun onu rahatsız etmediği görülüyor' dedi. İngiliz hükümetinin doping haberleriyle ilgili inceleme başlattığı belirtildi. Söz konusu doktora dair şüphelerin yeni olmadığı, uzun süredir şüpheli bulunduğu kaydedildi.