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Ekonomi

İngiliz Barclays Arap şeyhlerine geçiyor

İngiltere Hükümeti’nin kurtarma planından yararlanmak istemeyen ülkenin ikinci büyük bankası Barclays, desteği Körfez’de buldu.

03 Kasım 2008 02:00

İngiltere Hükümeti’nin kurtarma planından yararlanmak istemeyen ülkenin ikinci büyük bankası Barclays, Abu Dabi kraliyet ailesi üyesi Şeyh Mansur Bin Zayid El Nayan’dan 3.5 milyar sterlin alacağını ve karşılığında El Nayan’ın bankanın yüzde 16.3’üne sahip olacağını açıkladı.

Katar Holding’den 2 milyar sterlin ve Katar kraliyet ailesinin bir üyesinin sahibi olduğu Challenger şirketinden 300 milyon sterlin alınacağı, bunların karşılığında Katar Holding’in bankanın yüzde 12.7 ve Challenger’ın bankanın yüzde 2.8’ine sahip olacağı belirtildi.

7.3 milyar sterlin (12.1 milyar dolar) sermaye artırımına gideceğini açıklayan Barclays’in bütün bu alışveriş sonrasında yüzde 31.8’inin sahibi Körfez sermayesi olacak.

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