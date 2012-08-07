İngiliz bankasına 'İran' suçlaması

İngiliz bankası Standard Chartered'ın, İranlı şirketlerle yapılan 250 milyar dolarlık işlemi gizlediği iddia edildi.



New York'un mali denetim otoritesi, İngiliz Standard Chartered'ın ABD birimini, İran hükümetiyle gerçekleştirdiği 250 milyar doları aşan işlemi gizli tutmakla suçladı.

Kuruluş, bankanın bu yolla ABD finans sistemini teröristler, silah kaçakçıları ve uyuşturucu baronlarına karşı savunmasız hale getirdiğini kaydetti.

Denetim otoritesi, Standard Chartered'ın dolandırıcı bir kuruluş gibi hareket ederek, New York'taki şubesinden İran'la yapılan işlemler sayesinde milyonlarca dolarlık komisyon geliri elde ettiğini öne sürdü. Açıklama, dokuz aydır süren soruşturmanın ardından geldi.

New York'un, Standard Chartered'ı eyalette faaliyet göstermekten men etmekle tehdit etmesi, bankanın hisse senedinin Londra Borsası'nda yüzde 6'nın üzerinde değer kaybetmesine neden oldu.