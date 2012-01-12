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Ekonomi

İngiliz bankası RBS 3 bin 500 çalışanını işten çıkarıyor LONDRA (A.A)

12 Ocak 2012 12:27

-İngiliz bankası RBS 3 bin 500 çalışanını işten çıkarıyor LONDRA (A.A) - 12.01.2012 - İngiliz bankası Royal Bank of Scotland (RBS) 3 bin 500 çalışanını işten çıkarıyor. RBS yaptığı açıklamada, yatırım bankacılığı birimini daraltma ve yeniden yapılanma planı kapsamında yatırım bankacılığı biriminin İngiltere ve uluslararası bürolarında çalışan 3 bin 500 kişiyi işten çıkaracağını bildirdi.  Daha fazla iç perakende ve şirket bankacılığına odaklanmak ve riskleri azaltmak için 3 yıllık bir plan hazırlayan banka, menkul kıymetler borsaları gibi alanların yanı sıra şirketlere birleşme ve satın almalar konusunda danışmanlık yapan birimlerini kapatmayı ya da elden çıkarmayı hedefliyor.  RBS'nin toptan bankacılık faaliyeti ''piyasalar'' ve ''uluslararası bankacılık'' olarak yeniden organize edilecek. Bankanın ''piyasalar'' birimi bankanın geleneksel borç, döviz ve para piyasalarına odaklanacak, toptan bankacılık birimi bankanın büyük müşterilerine hizmet verecek. RBS daha önce de 2 bin çalışanını işten çıkaracağını açıklamıştı.

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