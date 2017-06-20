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Dünya

İngiliz bankası Barclays'e Katar bağlantılı dolandırıcılık suçlaması

Yöneticiler, 3 Temmuz'da yargıç karşısına çıkacak

20 Haziran 2017 16:31

İngiltere merkezli dünyanın en büyük bankalarından Barclays ve dört eski yöneticisi, mali kriz döneminde Katar'dan acil sermaye toplamak amacıyla 'dolandırıcılık amaçlı komplo kurmakla' suçlandı.

İngiltere Ağır Dolandırıcılık Ofisi (SFO), bankanın 2008 yılında Katar'dan gerçekleştirdiği sermaye artırımıyla ilişkili olarak eski CEO John Varley dahil dört yöneticinin 'yasa dışı finansal yardım sağlamak' da suçlandıklarını açıkladı.

Suçlanan diğer kişiler Barclays'in eski yatırım bankası müdürü Roger Jenkins, eski varlık ve yatırım yönetimi müdürü Thomas Kalaris, eski Avrupa mali kurumlar grubu müdürü Richard Boath.

SFO'dan yapılan açıklamada suçlamaların, Barclays'in Haziran ve Ekim 2008'de Qatar Holding LLC ve Challenger Universal şirketleriyle gerçekleştirdiği sermaye artırımı anlaşmalarıyla ilişkili olduğu belirtildi.

5 yıldır süren soruşturmanın ardından suçlanan eski yöneticiler, 3 Temmuz'da yargıç karşısına çıkacak.

Roger Jenkins'in avukatı ise yaptığı açıklamada müvekkilinin kendisini 'kuvvetli bir şekilde' savunacağını söyledi.

Barclays, 2008 yılında kamulaştırma olasılığından kurtulmak için Katar'dan 7 milyar sterlin almıştı.

 

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