İngiliz bakanlar artık toplu taşımayı kullanacak

T24- Avrupa'nın bütçe açıklarını daraltmak için uygulamaya konan kesinti planlarından İngiltere'de bakanlar, İspanya'da ise belediye başkanları da payını alıyor. Öte yandan daha az borçlu ülkelerden Danimarka da bir tasarruf planı açıkladı.





İngiltere'nin yeni hükümetinin önceki gün açıkladığı kamu harcamalarında 6.2 milyar sterlinlik kesinti planı, bakanların makam araçları ve özel şoförler yerine toplu taşıma araçlarını kullanmalarını da içeriyor. 156 milyar sterlinle Avrupa'daki en yüksek bütçe açığı olan ülkelerden biri olan İngiltere'de genel seçimin ardından kurulan koalisyon hükümeti bu açığı 5 yıl içerisinde gidermeyi amaçlıyor. Bu çerçevede, kamu hizmetleri ve kuruluşlarının bütçeleri ile istihdam gibi alanlarda yapılacak kısıtlamaların yanı sıra, hükümetteki bakanların da artık özel şoförleri ve makam araçları olmayacak. Güvenliğin yoğun olarak sağlanması gereken yerler dışında İngiliz bakanlar toplu taşıma araçlarını kullanacak veya araç paylaşacak, yakın mesafeleri ise yürüyecek.



İspanya'da il ve ilçe belediye başkanları federasyonu FEMP'in yönetim kurulu, belediye başkanları ve belediyedeki yüksek maaşlı görev yapan yöneticilerin maaşlarında yüzde 15'e kadar kesinti yapılacağını açıkladı. İspanya'da sosyalist hükümetin, kamu açığını düşürmeye yönelik olarak 2011 yılı sonuna kadar toplam 15 milyar 250 milyon Euro'luk kesinti yapılması yönündeki sert önlemlerine belediyelerden de destek geldi. FEMP, bugün yaptığı toplantı sonrasında, belediye başkanları ve üst düzey yöneticilerin maaşlarında yüzde 0.25 ile yüzde 15 arasında değişen kesinti yapılması kararını oybirliğiyle aldığını duyurdu.



Danimarka hükümeti gelecek üç yılda harcamalarını 4.37 milyar dolar kısacak. Maliye Bakanı Claus Hjort Frederiksen, tasarruf paketini,bu yıl GSYİH'nin yüzde 5.5'e ulaşması beklenen bütçe açığını yüzde 3'ün altına çekmek için hazırlandığını söyledi. Frederiksen, önlemlerin dört yıl süreli işsizlik yardımının yarıya indirilerek iki yıla çekilmesini kapsadığını da belirtti.