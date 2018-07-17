İngiliz bakandan Türkiye itirafı: Hata yaptım

Brexit tartışmalarının gündemden düşmediği İngiltere’de, Türkiye’ye dair bir itiraf geldi. Avrupa Birliği’nden ayrılma referandumu öncesinde Brexit’in en ateşli savunucularından olan Çevre Bakanı Michael Gove, seçmenlerin aklını çelmek için Türkiye’yle ilgili ortaya attığı iddiaların hatalı olduğunu kabul etti. Gove, 2016’daki referandumda Türk göçmenlere dair korku yaratılmaması gerektiğini söyledi.

Gove’un itirafı, İşçi Partisi’ne yakın Tom Baldwin’in yeni yayımlanan kitabı ‘Ctrl Alt Delete’ için yapılan bir söyleşide geldi. Baldwin bakana, Türk göçmenlere dair endişeler konusunda ‘çok düşük hislere oynamış olmaktan mutlu olup olmadığını’ sordu. Gove, “Neden söz ettiğinizi biliyorum, evet. Eğer kampanya tamamen bana bırakılsaydı, daha farklı bir hissiyatı olurdu” dedi. Muhafazakâr Partili bakan, “Geri dönüp söylediğim ve düşündüğüm şeylerin, doğru zamanda verilmiş doğru tepkiler olup olmadığına bakmam gerekir. Aklımın bir köşesinde, her şeyi doğru yapmadığımızı hissediyorum” dedi.

Ne olmuştu?

Brexit kampanyasında göçmen karşıtlığı sürekli öne çıkarılırken, Türkiye’nin olası AB üyeliği de tartışma konusu yapılmıştı. Gove, Avrupa Birliği’nden ayrılmayı savunurken, Türkiye ile dört ülkenin daha AB’ye 2020 kadar erken bir tarihte katılabileceğini söylemiş, bu üyeliklerin çok sayıda göçmenin İngiltere’ye gelmesiyle sonuçlanacağını öne sürmüştü.

Brexit yanlısı kampanya aynı zamanda, Mayıs 2016’da bir video yayınlayarak ‘[Başşbakan] David Cameron’a Türkiye konusunda güvenilemeyeceği’ tezini işlemişti. Videoda, Türkiye’nin AB üyeliğinin İngiliz sağlık sistemini bile etkileyeceği savunuluyordu.

Dove ayrıca, referanduma iki hafta kala Türkiye’nin AB üyeliğinin İngiltere için bir güvenlik riski yaratacağını savunmuştu. İngiliz bakan, 77 milyon Türk vatandaşının serbest dolaşım hakkı kazanacağını, İngiltere’nin Irak, İran ve Suriye ile komşu olacağını söylemişti