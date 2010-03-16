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Dünya

İngiliz Bakan'dan güvence geldi

İngiliz Adalet Bakanı, 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden bir tasarının parlamentodan geçme ihtimali olmadığını söyledi.

16 Mart 2010 02:00

T24 - İngiliz Adalet Bakanı, 1915 olaylarını soykırım olarak kabul eden bir tasarının parlamentodan geçme ihtimali olmadığını söyledi.
    
İngiliz Adalet Bakanı Jack Straw, 1915 olaylarının soykırım olarak kabul edildiğini öngören Ermeni tasarısının İngiltere Parlamentosu'ndan geçme ihtimali olmadığını söyledi.

Son olarak ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu ve İsveç Parlamentosu Ermeni iddialarını kabul eden tasarıları onaylamıştı.

İsveç Parlamentosu'nda Ermeni iddialarını destekleyen soykırım tasarısının kabul edilmesinden sonra, Ermenistan'daki Azg gazetesi "Sıradaki hedef-İngiltere" diye yazmıştı.

Gazete 30 Nisan’da İngiltere Parlamentosu’nun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda soykırım karar tasarısının görüşüleceğini hatılatmış, "Ancak şu an için kararı destekleyen parlamenter sayısı yeterli değil" uyarısında bulunmuştu.

İngiliz Adalet Bakanı'nın açıklaması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın İngiltere ziyareti sırasında geldi.



 

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