İngiliz bakan yasak aşk kurbanı

T24

Kevin Costner’ın eski sevgilisi olan Birgit Cunnigham, evli ve 3 çocuk babası Lord Strathclyde ile birlikte olduğunu açıkladı. Cunningham, sürekli ailenin önemine vurgu yapan muhafazakar bakanın iki yüzlülüğünü halka göstermek için bu kararı aldığını söyledi. Cunnigham, 8 yıldır birlikte olduğu Lord ile en son 14 Ocak’ta birlikte olduğunu açıklarken bakanın o gün kendisine kaba davranmasının ardından kullanıldığını hissettiğini söyledi.