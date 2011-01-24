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Dünya

İngiliz bakan yasak aşk kurbanı

Muhafazakar Parti milletvekili ve Lordlar Kamarası Başkanı Lord Strathclyde, sevgilisinin kurbanı oldu

24 Ocak 2011 02:00

T24 - İngiltere’de Başbakan David Cameron’a yakınlığı ile tanınan Muhafazakar Parti milletvekili ve Lordlar Kamarası Başkanı Lord Strathclyde, sevgilisinin kurbanı oldu. 

İngiliz bakana yasak aşk kazığı

Kevin Costner’ın eski sevgilisi olan Birgit Cunnigham,  evli ve 3 çocuk babası Lord Strathclyde ile birlikte olduğunu açıkladı. Cunningham, sürekli ailenin önemine vurgu yapan muhafazakar bakanın iki yüzlülüğünü halka göstermek için bu kararı aldığını söyledi. Cunnigham, 8 yıldır birlikte olduğu Lord ile en son 14 Ocak’ta birlikte olduğunu açıklarken bakanın o gün kendisine kaba davranmasının ardından kullanıldığını hissettiğini söyledi.



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