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BBC Türkçe

İngiliz Bakan: Siber saldırılara yanıt verebilmeliyiz

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere'nin karşılaştığı siber saldırılara aynı şekilde yanıt verecek kabiliyete sahip olması gerektiğini söyledi. Bakan ayrıca, siber saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin alınması için 2020 sonuna kadar 1,9 mi

01 Kasım 2016 23:19

İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond, İngiltere'nin karşılaştığı siber saldırılara aynı şekilde yanıt verecek kabiliyete sahip olması gerektiğini söyledi.

Bakan ayrıca, siber saldırılara karşı güvenlik önlemlerinin alınması için 2020 sonuna kadar 1,9 milyar sterlinlik (2,33 milyar dolar) bir bütçe ayrılacağını açıkladı.

Bakan bu saldırılara gerekli cevabın verilmemesi durumunda, sonuçlarının ağır olacağını da söyledi.

Hammond "Siber saldırılara yanıt verme kabiliyetimiz olmazsa, ya tokat atılması için diğer yanağımızı çevireceğiz ya da askeri seçeneklere başvurmak zorunda kalacağız" dedi.

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Hükümetin ayırdığı bütçe ile İngiliz polisinin internetteki bilgisayar korsanı gruplarla mücadele birimi genişletilecek.

Bütçe ayrıca, siber güvenlik alanında gerekli eğitim için de kullanılacak.

Hammond siber güvenlik konuşmasını İngiltere iç istihbarat servisi MI5'in uyarısından hemen sonra yaptı.

MI5'ın başkanı "Rusya birçok devlet organı aracılığıyla, mevcut dış politikasını saldırgan bir şekilde yaymaya çalışıyor. Bunu yaparken de, propaganda, ajanlık faaliyetleri ve siber saldırı yöntemlerini kullanıyor" demişti.

Kremlin yönetimi suçlamaları reddetti.

Rus Hükümet Sözcüsü Dmitry Peskov "Bu suçlamalar bir kanıt gösterilene kadar bir dayanağı olmayan açıklamalardır" dedi.

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