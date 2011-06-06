-İNGİLİZ BAKAN SENDİKALARI UYARDI LONDRA (A.A) - 06.06.2011 - İngiltere'nin iş dünyasından sorumlu Bakanı Vince Cable, grev kararlarının sendikalara yönelik yasaların sıkılaştırılmasına neden olabileceğini söyledi. İngiliz hükümetinin gelecek 4 yılda kamu sektöründe yapacağı kesintilerle 300 binden fazla kişinin işten çıkarılması bekleniyor. Kamu sektörü çalışanlarının, işten çıkarmaları ve emekli maaşlarında yapılacak indirimleri 30 Haziran'da greve giderek, protesto etmeleri bekleniyor. Cable bugün sendikalara yaptığı konuşmada, ''Grevlerin ülke ekonomisine büyük zarar verdiğini" söyleyerek, greve gidilmesinin sendikalara yönelik yasaların sıkılaştırılmasına neden olabileceğini ifade etti. Sendikalar ise, Cable'ın sözlerine tepkili. Sendikalar Birliği (GMB) Genel Sekreteri Paul Kenny BBC'ye yaptığı açıklamada, grevlerin İngiliz ekonomisine bankaların ve hükümetin mevcut politikasının verdiği zarardan daha fazlasını veremeyeceğini söyleyerek, ''Bakanların Mısır'daki grevleri desteklerken, bunları kendi ülkelerinde yasaklamak istemeleri çok komik'' dedi.