İngiliz Bakan istifa etti

T24- İngiltere'nin Liberal Demokrat Partili Hazine Bakanı David Laws'un harcamalarında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle görevinden istifa etmesi, "İngiltere'nin yeni koalisyon hükümetinin balayı sona erdi" yorumlarına neden oldu.



Daily Telegraph gazetesinin cumartesi günkü sayısında, "Laws'un, vergi mükelleflerinin 40 bin sterlinlik parasını birlikte yaşadığı partnerinin evinde oda kiralamak için kullandığı" iddia edilmişti.



Gazete ayrıca, Laws'un 8 yıl boyunca ayda yaklaşık 950 sterline partneri James Lundie'nin iki ayrı evinde odalar kiraladığını yazmıştı.



Laws olayın ardından özür dileyerek, parayı hemen geri ödeyeceğini söylemiş, ancak daha sonra istifasını açıklamıştı.



Bugünkü İngiliz gazetelerinin çoğunun manşetinden duyurduğu Laws'un istifasıyla ilgili BBC'ye konuşan İngiltere'nin yeni koalisyon hükümetinin işten sorumlu Muhafazakar Partili Bakanı Iain Duncan Smith, "Laws'un istifasından büyük üzüntü duyduğunu" söyledi.



2001-2003 yılları arasında Muhafazakar Partinin liderliğini yapan Smith, ayrıca "Laws'un görevine geri dönebilecek yeteneğe sahip olduğunu" kaydetti.

Laws'un yerine Danny Alexander



İngiliz basını, istifa haberine bugünkü sayılarında "Koalisyon hükümetinin balayı sona erdi" yorumuyla yer verirken, Laws'un yerini Liberal Demokrat Partili İskoçya Bakanı Danny Alexander aldı. Alexander'ın görevine ise Liberal Demokrat Partili milletvekili Michael Moore getirildi.



Laws, istifasıyla ilgili olarak, Başbakan ve Muhafazakar Parti lideri David Cameron ile koalisyon ortağı Başbakan Yardımcısı ve Liberal Demokrat Parti lideri Nick Clegg'i bilgilendirdiğini, ancak kararı tek başına verdiğini söyledi.



Başbakan Cameron, Laws'ın istifa mektubuna yazdığı cevapta, "İyi ve onurlu bir adamsın. Hazine Bakanlığındaki kısa görev sürende gerçek bir farklılık yarattın ve ekonomimiz için büyük tehdit oluşturan bütçe açığının giderilmesi konusunda hükümeti doğru yola yönlendirdin" ifadesini kullanmıştı.



İngiliz parlamentosu, 2006 yılında çıkardığı bir kuralla milletvekillerinin "partner ya da eşlerinden mülk kiralamalarını" yasaklıyor.



İngiltere'de 6 Mayıs'a yapılan genel seçimin ardından Muhafazakar Parti ile Liberal Demokrat Parti koalisyon hükümeti kurmuştu. Hükümetin ilk icraatı, ülkenin dev bütçe açığını azaltmak için milletvekili maaşları dahil birçok alanda kısıtlamalara gitmek oldu.



Hazine Bakanlığı görevinden istifa eden David Laws, yeni hükümetin bütçe açığını azaltmak için bu yıl kamu harcamalarında yapılacak 6,2 milyar sterlinlik kesinti planını en çok destekleyenlerden biri olmuştu.