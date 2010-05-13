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Dünya

İngiliz askerlerin alkol sorunu

İngiltere'de yapılan bir araştırma, Irak ve Afganistan'daki savaşlardan dönen İngiliz askerlerinin en büyük sorununun alkol tüketimi olduğunu ortaya koydu.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- Londra'daki Kraliyet Koleji araştırmacıları, yüksek miktarda alkollü içki tüketiminin, savaş sonrası psikolojik rahatsızlıklardan daha büyük sorun olduğunu belirtti.


Independent gazetesinin haberine göre, Irak ve Afganistan'da görev yapan İngiliz ordu mensuplarının ülkeye dönenlerinden yedide birinin "zararlı miktarda" içki içtiği, buna karşın savaş sonrası travmaların oranının sadece yüzde 4 olduğu kaydedildi.


Araştırmacılar, ordunun gözardı ettiği alkol sorununun artık travma sonrası stres bozuluğundan çok daha büyük bir sorun olduğunu vurguladı.  (AA)

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