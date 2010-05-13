İngiliz askerlerin alkol sorunu

T24- Londra'daki Kraliyet Koleji araştırmacıları, yüksek miktarda alkollü içki tüketiminin, savaş sonrası psikolojik rahatsızlıklardan daha büyük sorun olduğunu belirtti.



Independent gazetesinin haberine göre, Irak ve Afganistan'da görev yapan İngiliz ordu mensuplarının ülkeye dönenlerinden yedide birinin "zararlı miktarda" içki içtiği, buna karşın savaş sonrası travmaların oranının sadece yüzde 4 olduğu kaydedildi.



Araştırmacılar, ordunun gözardı ettiği alkol sorununun artık travma sonrası stres bozuluğundan çok daha büyük bir sorun olduğunu vurguladı. (AA)