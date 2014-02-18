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Dünya

İngiliz askerleri, NATO eğitim tesisinde canlı domuz vurarak atış talimi yapıyor!

Daily Mirror gazetesinin yayımladığı fotoğraflara göre, Jaegerspris şehrindeki NATO eğitim tesislerinde canlı domuzlar hedef tahtasına yerleştirilip ölümcül yara alacak şekilde vuruluyor

18 Şubat 2014 14:48

Danimarka’nın başkenti Kopenhag'daki hayvanat bahçesinde yaşayan Marius adlı zürafanın yer olmadığı gerekçesiyle kesilmesinin ardından, hayvan haklarını tartışmalarını gündeme getiren yeni bir olay ortaya çıktı. Daily Mirror gazetesinin yayımladığı fotoğraflara göre, Jaegerspris şehrindeki NATO eğitim tesislerinde canlı domuzlar hedef tahtasına yerleştirilip ölümcül yara alacak şekilde vuruluyor.

İngiliz askeri cerrahlar, yılda 2 kez bu 'eğitim' için Danimarka'ya gönderiliyor. Cerrahlar, askerlerin savaş alanında aldıkları yaraları tedavileri açısından ‘eğitim olması’ amacıyla hâlâ nefes almakta olan hayvanları ameliyat edip tabir yerindeyse 'talim' yapıyor. Kalaşnikofla veya 9 mm'lik tabancalarla vurulan domuzlar ameliyattan sağ çıksalar bile daha sonra öldürülüyor.

PETA'dan tepki: Hayvanlar yerine insan simülatörleri kullanılmalı

 

İngiliz ordusunun bu 'operasyonuna' tepkiler ise gecikmedi. Yapılanları 'vahşice' olarak niteleyen hayvan hakları örgütü PETA, ‘Savunma Bakanlığı'nın İngiltere’de yasadışı olan bu uygulamanın başka bir ülkede yapılmasına izin vermesinin tıbbi ve etik açıdan açıklanabilir bir tarafı olmadığı’ eleştirisini getirdi.

Böyle durumlarda ‘hayvanların yerine insan simülatörlerinin’ kullanılması gerektiğini söyleyen bir PETA sözcüsü Danimarka hükümetiyle ilgili de Avrupa Komisyonu'na şikayette bulunduklarını açıkladı.

 

Londra'dan savunma

 

İngiliz Savunma Bakanlığı ise uygulamayı savundu. Fotoğrafları henüz görmediklerini söyleyen bir ordu sözcüsü "Askeri cerrahlarımız Danimarka'da hayati bir eğitimden geçiyor. Kullanılan tüm hayvanlara önce anestezi yapılıyor. Yılda 2 kez Danimarka hükümetinin önderliğindeki bu eğitimlere katılarak aslında daha az hayvan kullanmış oluyoruz" dedi.

 

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