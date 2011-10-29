-İngiliz askerleri Libya'dan dönüyor LONDRA (A.A) - 29.10.2011 - İngiliz uçakları ve askerleri, Libya görevlerini tamamlayarak ülkelerine dönüyor. İtalya'daki İngiliz kraliyet askeri hava üssünü (RAF) ziyaret eden İngiltere Savunma Bakanı Philip Hammond, "askeri kuvvetlerimizin Libya halkının bağımsızlığı için ortaya koyduğu zor işten gurur duyuyorum" dedi. NATO'nun Libya'ya yönelik hava operasyonunda yer alan İngiltere, NATO'nun 31 Ekim'de Libya görevinin tamamlanacağını açıklamasından ardından uçaklarını ve askerlerini geri çağırıyor. İngiltere NATO'nun Libya operasyonu kapsamında 2 bin 300 personel, 31 uçak ve 4 gemi bulundurdu. İngiliz uçakları operasyon sırasında yaklaşık 640 hedefi vurdu.