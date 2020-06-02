İngiliz askerler hakkında açılan Irak'ta savaş suçu soruşturmalarının biri hariç tamamı düşürüldü

İngiliz askerlerinin Irak'ta savaş suçu işlediklerine dair açılan binlerce soruşturma biri haricinde tamamen düşürüldü.

BBC'nin radyo programına konuk olan Askeri Savcılık Direktörü Andrew Cayley binlerce dosyanın bağımsız müfettişler tarafından incelendiğini ve tamamına yakınında güvenilir delil eksikliği ve hafif suçlar bulunduğu için reddedildiğini belirtti.

Öte yandan bir dosyayla ilgili incelemenin devam ettiğini vurgulayan Cayley dosyaların çoğunun somut delil eksikliği nedeniyle çok erken aşamalarda düşürüldüğünü ifade etti.

Euronews'te yer alan habere göre şikâyetlerin binden fazlası eski avukat Phil Shiner ve kendisine ait Public Interest Lawyers isimli hukuk bürosu tarafından açılmıştı. 2017 yılında bir mahkeme tarafından görevini kötüye kullanmak ve delil uydurmaktan suçlu bulunan Shiner'ın avukatlık lisansı iptal edildi.

Cayley savcılığın önüne 7 dosya geldiğini ama bunların altısında da suçlama yapılacak yeterli bulguya ulaşılmadığını aktardı. Cayley son kalan dosyanın da sonuçsuz kalma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Sürecin tamamlanmasının ardından hiçbir İngiliz askeri hakkında savaş suçu işlediğine dair bir işlem yapılmamış olacak.