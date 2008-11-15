İngiliz askerinin son yılı

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Muvaffak El Rubaiye, İngiliz askerlerinin tümünün Irak'tan 2009 sonuna kadar çekileceğini söyledi.



Rubaiye, "2009 sonuna kadar Irak'ta İngiliz askerinin kalmayacağını, 2009 ortasına kadarsa İngiliz askerlerinin sayısında büyük ölçüde azalma olacağını" belirtti. Iraklı yetkili, İngiliz yetkililerle konuya ilişkin müzakerelerin 2 hafta önce başladığını ve "tatmin edici şekilde ilerlediğini" söyledi.



Rubaiye'nin bu açıklamasının hemen ardından İngiltere Savunma Bakanlığı Irak'taki 4 bin İngiliz askerinin çekilmesi konusunda takvim olmadığını açıkladı. Bakanlık sözcüsü, "Şu an için bir takvim yok. Basra kentinde ilerleme kaydediliyor" dedi.



Irak'ı temmuzda ziyaret eden İngiltere Başbakanı Gordon Brown, İngiltere'nin Irak'tan asker çekmeye devam etmesinin beklendiğini, ancak "yapay bir takvim" belirlemeyeceğini söylemişti. Irak'taki 4 bin İngiliz askerinin büyük bölümü, güneydeki Basra'da görev yapıyor.