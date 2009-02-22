T24 LogoT24 Logo
Dünya

İngiliz askeri kazara ölüyor!

İngiltere'de silahlı kuvvetlerde ölümlerin üçte birine kazaların yol açtığı açıklandı.

22 Şubat 2009 02:00

İngiltere'de silahlı kuvvetlerde ölümlerin üçte birine kazaların yol açtığı açıklandı.

Bu kazaların, güvenlik kurallarının gerektiği şekilde uygulanamaması ya da bu kurallara uyulmamasından kaynaklandığı belirtildi.

Savunma Bakanlığı rakamlarına göre, geçen 10 yılda İngiltere'de 800 ordu mensubu, otomobil kazasından elektrik çarpmasına kadar çeşitli kazalar sonucunda yaşamını yitirdi.

İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir iç yazışma belgesine göre askeri personel arasında, askeri tesislerde "sağlık ve güvenlik" kurallarının uygulanmasında endişe yaratacak kadar ciddi ihmaller bulunuyor.

Bakanlığın ortaya çıkan tablo karşısında güvenlik standardının yükseltilebilmesi için bir yasa çıkartmaya ve "önlenmesi mümkün ölümlerde kusuru bulunanlar hakkında dava açılmasını" mümkün hale getirmeye hazırlandığı bildirildi.

Bu konuda 2007 yılında çıkartılan "kurumsal cinayet ve ölüme sebebiyet" yasasının Savunma Bakanlığına güvenlik ve sağlık konularında tanıdığı "dokunulmazlığın" da kaldırılmasına hazırlanıldığı, böylece bakanlık yöneticilerinin diğer kamu kuruluşları ve özel sektör yöneticileri gibi, emirlerindekilerin ihmal sonucu ölümünden sorumlu tutulacağı da belirtildi.

Savunma Bakanlığına göre 2007 yılında 201 askeri görevli hayatını kaybetti. Bunlardan 73'ünün ölümü, savaş koşullarının da içinde bulunduğu "çatışma ve şiddet sonucu ölüm" olarak bildirilirken, 80 ölümün kazalardan kaynaklandığı, bunların 50'sinin de kara ulaşımı sırasında meydana geldiği ifade edildi.

Diğer ölümlerin sebepleri arasında ağır eğitim sırasında meydana gelen boğulma, paraşüt açılmaması gibi nedenler bulunuyor.

Savunma Bakanlığı sözcüsü de bakanlık olarak askeri personelin karşısındaki riskleri en aza indirmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti.

Askerlikte hayatın tümüyle risksiz hale getirilmesinin imkan dahilinde bulunmadığına dikkati çeken sözcü, yine de bu risklerin en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24