İngiliz askeri kazara ölüyor!

İngiltere'de silahlı kuvvetlerde ölümlerin üçte birine kazaların yol açtığı açıklandı.



Bu kazaların, güvenlik kurallarının gerektiği şekilde uygulanamaması ya da bu kurallara uyulmamasından kaynaklandığı belirtildi.



Savunma Bakanlığı rakamlarına göre, geçen 10 yılda İngiltere'de 800 ordu mensubu, otomobil kazasından elektrik çarpmasına kadar çeşitli kazalar sonucunda yaşamını yitirdi.



İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir iç yazışma belgesine göre askeri personel arasında, askeri tesislerde "sağlık ve güvenlik" kurallarının uygulanmasında endişe yaratacak kadar ciddi ihmaller bulunuyor.



Bakanlığın ortaya çıkan tablo karşısında güvenlik standardının yükseltilebilmesi için bir yasa çıkartmaya ve "önlenmesi mümkün ölümlerde kusuru bulunanlar hakkında dava açılmasını" mümkün hale getirmeye hazırlandığı bildirildi.



Bu konuda 2007 yılında çıkartılan "kurumsal cinayet ve ölüme sebebiyet" yasasının Savunma Bakanlığına güvenlik ve sağlık konularında tanıdığı "dokunulmazlığın" da kaldırılmasına hazırlanıldığı, böylece bakanlık yöneticilerinin diğer kamu kuruluşları ve özel sektör yöneticileri gibi, emirlerindekilerin ihmal sonucu ölümünden sorumlu tutulacağı da belirtildi.



Savunma Bakanlığına göre 2007 yılında 201 askeri görevli hayatını kaybetti. Bunlardan 73'ünün ölümü, savaş koşullarının da içinde bulunduğu "çatışma ve şiddet sonucu ölüm" olarak bildirilirken, 80 ölümün kazalardan kaynaklandığı, bunların 50'sinin de kara ulaşımı sırasında meydana geldiği ifade edildi.



Diğer ölümlerin sebepleri arasında ağır eğitim sırasında meydana gelen boğulma, paraşüt açılmaması gibi nedenler bulunuyor.



Savunma Bakanlığı sözcüsü de bakanlık olarak askeri personelin karşısındaki riskleri en aza indirmek için çaba sarf ettiklerini ifade etti.



Askerlikte hayatın tümüyle risksiz hale getirilmesinin imkan dahilinde bulunmadığına dikkati çeken sözcü, yine de bu risklerin en aza indirilmesi için çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi.

