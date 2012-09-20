İngiliz asker cephede doğum yaptı

Afganistan'nın Helmand eyaletinde görev yapan İngiliz ordusuna mensup bir kadın asker, karın ağrıları olduğu şikayetiyle revire gitti. İsmi açıklanmayan kadın askerin hamile olduğu anlaşıldı. Kadın asker revirde 7 aylık bir erkek bebek dünyaya getirdi.

İngiliz Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ordunun hamile kadınları cepheye göndermek gibi bir politika yürütmediği belirtildi.

Savunma Bakanlığı sözcüsü, "Afganistan'da görev yapan bir kadın asker 18 Eylül'de bulunduğu askeri üste erkek bir bebek dünyaya getirdi. Anne ve bebeğin sağlık durumu iyi ve gerekli en iyi bakım kendilerine yapılıyor" dedi.

İngiliz Savunma Bakanlığı sözcüsü, anne ve bebeği İngiltere'ye sağlıklı bir şekilde taşımak için görevlendirilen bir ekibin birkaç gün içinde Afganistan'a gideceğini belirtti.

Kadın askerin görev yaptığı üs, geçtiğimiz cumartesi günü Taliban saldırısına uğramıştı.

Genç kadının Afganistan’a gönderilmeden önce hamile kaldığı bilgisi, İngiliz ordusundaki sağlık kontrolü tartışmalarını bir kez daha gündeme getirdi. Kadın askerlerin cepheye gönderilmeden önce geçirildiği sağlık kontrolünün yeterli olup olmadığı tartışılıyor.

Geçtiğimiz yıl da, bir başka İngiliz kadın asker 6 ay Afganistan'da görev yaptıktan sonra İngiltere’ye dönmüş ve döndükten 2 hafta sonra doğum yapmıştı.