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Dünya

İngiliz anneler tüp bebeğe istediği 'baba'yı seçecek

Sperm bankası kullanarak tüp bebek yapan anneler 'baba' hanesine istedikleri kişiyi kaydettirebilecek

02 Mart 2009 02:00

İngiltere'de sperm bankasından alınan spermle tüp bebek yöntemi sayesinde hamile kalanlar, bebeklerinin babası olarak istedikleri kişiyi kaydettirebilecek.

Sperm bankasından alınan spermle hamile kalanlar, nüfus kayıtlarına isterlerse bir kadını dahi bebeğin "babası" olarak yazdırabilecek. Uzmanlar, bu durumda kayıtlardaki "baba" hanesinin "ikinci ebeveyn" olarak değiştirilmesinin mümkün olduğunu belirttiler. Yeni düzenleme 6 Nisan'da yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, doğum sertifikasına ismini yazdıracak "ikinci ebeveynin" çocuğa karşı yasal sorumluklarının olacağına dikkati çektiler. Bununla birlikte, 'baba' hanesine ismi yazılacak kişinin, bebeğin genetik babası olması ya da anne ile herhangi bir romantik ilişkiye girmiş olması şartı aranmayacak.

İngiltere'de yılda 2000 kadın bu yöntemle hamile kalıyor.

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