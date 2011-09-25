İngiliz anne, çocuklarının cesediyle 2 yıldır yaşıyormuş

T24 - İngiltere'de, çocuğunun çürümüş cesediyle iki yıldır aynı evde yaşayan kadın tutuklandı.



Daily Mail'in iddiasına göre, Bradford'daki bir mahallede, komşuların artan şikayetleri üzerine polis tarafından baskın düzenlenen evde, üç yaşındaki erkek çocuğunun cesedi, evin bodrum katında bulundu.



Ölü çocuğun annesi olduğu ileri sürülen Amanda Hutton ve evde bulunan 22 yaşındaki bir adam gözaltına alındı.



Cesedi bulunan çocuğun isminin Hamza Khan olduğu ve bir ikizinin olduğu bildirildi.



Dehşet evinde, 41 yaşındaki bekar anne Amanda Hutton'ın aynı evde 5 çocuğuyla birlikte yaşadığı belirtildi.



Hutton'ın, başka evde oturan 20 yaşın üstündeki iki oğlu ise olayı öğrenince yaşadıkları şaşkınlığı polise ifade verirken dile getirdi.



Londra'nın yaklaşık 300 km uzağında bulunan yerleşkede yaşanan olay, mahalle sakinlerini de şoke etti. Komşular eve çiçek bırakarak ve bahçedeki ağaçlardan birine oyuncak ayı asarak Hamza'nın anısına sembolik bir cenaze töreni düzenledi.





