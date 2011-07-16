-İNGİLİZ AKTRİS GOOGİE WİTHERS ÖLDÜ SİDNEY (A.A) - 16.07.2011 - İngiliz aktris Googie Withers, 94 yaşındayken Avustralya'nın Sidney kentindeki evinde öldü. Hollywood'un altın çağının başlıca kadın oyuncularından biri olan Withers'in dünya çapında tanınmasına neden olan film ise ünlü İngiliz yönetmen Alfred Hitchcook'un "The Lady Vanishes" (Kaybolan Kadın) filmi olmuştu. Asıl adı Georgette Lizette Withers olan Googie Withers, şimdi Pakistan sınırları içinde olan British İndia'da doğdu, ancak hayatı boyunca Hintli dadısı tarafından kendisine verilen Googie adını taşıdı. 1930'lu ve 40'lı yıllarda onlarca filmde görünen Withers'in en tanınmış filmi Margaret Lockwood ve Michael Redgrave ile oynadığı "The Lady Vanishes" idi. Withers'in en son rol aldığı film, Geoffrey Rush'a Oscar kazandıran "Shine" adlı Avustralya filmiydi.