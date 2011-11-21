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Dünya

İngiliz aktör Hugh Grant dinlendiğinden şüpheleniyor LONDRA (A.A)

21 Kasım 2011 19:06

-İngiliz aktör Hugh Grant dinlendiğinden şüpheleniyor LONDRA (A.A) - 21.11.2011 - İngiliz aktör Hugh Grant, telefonunun Mail on Sunday gazetesi tarafından dinlendiğinden şüpheleniyor. Hugh Grant, medya etikleri konusunda yürütülen soruşturma çerçevesinde yaptığı açıklamada, 2007 yılında aşk hayatıyla ilgili olarak Mail on Sunday gazetesinde yer alan haberin, sadece konuşmalarının gizlice dinlenmesi yoluyla elde edilebileceğini söyledi.  Grant, gazetenin, "güzel sesli" bir kadınla yaptığı konuşmalarla ilgili haberi başka türlü elde etmiş olabileceğini sanmadığını kaydetti. Bu arada haberde, Mail on Sunday gazetesinin, İngiltere'de telekulak skandalı nedeniyle büyük darbe alan medya patronu Rupert Murdoch'a ait olmadığına dikkat çekildi.  Mail on Sunday'de çıkan haberde, ünlü aktörün Jemima Khan ile ilişkisinin, Grant'ın gazetenin film stüdyosu yöneticisi olarak tanıttığı "güzel sesli" bir kadınla yaptığı telefon konuşmaları nedeniyle sallantıda olduğu iddia edilmişti.

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