İngiliz ajanın kayıtlarından, İstanbul'da silah pazarlığı

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The Guardian’ın haberine göre, Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta mahkeme önüne çıkarılan ve IRA militanı olduğu iddia edilen üç kişinin yargılaması çerçevesinde dün bir gizli tanığın ifadesi dinlendi.



MI5 elemanı olan ve kimliğinin ortaya çıkmaması için “Amir” adını kullanan gizli tanık, Paul Anthony John McCaugherty, Desmond Paul Kearns, ve Dermot Declan Gregory adlı IRA militanlarıyla 2005 yılında bir silah satıcısı gibi temas kurduğunu söyledi.



Yıllar içinde örgüt militanlarıyla Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde defalarca buluşarak “dostluğunu” ilerleten MI5 ajanı, Brüksel’deki bir toplantı sırasında Kearns’ün eşi Alison’un kendisine “İrlanda’ya gidip IRA’ya silah temin etmen gerekiyor” dediğini kaydetti.



Bu sırada MI5 ajanının IRA militanlarıyla yaptığı bu konuşmaların gizlice kaydedilen bantları da mahkemede dinletildi.



Dinletilen bantlardan birinin, IRA militanlarıyla MI5 ajanı arasında İstanbul’da yapılan bir silah pazarlığına ait olduğu ortaya çıktı.



“Amir” takma adlı ajan, IRA militanlarının silah kaynaklarını tespit etmek adına onları İstanbul’a kadar izleyip burada silah pazarlıkları yaptığını ve bu konuşmaları da gizlice banda aldığını açıkladı.



Mahkeme, militanları yasa dışı silah bulundurmak ve bazı ülkelerde örgüte gelir sağlamak için lokanta ve mağaza gibi yerler işletmekle suçluyor. Militanlar ise bu iddiaları reddediyor. (Radikal)