İngiltere: Buraya göçmeyin 'hava kötü'

Önümüzdeki sene İngilterenin Avrupa Birliği ülkelerine yönelik çalışma ve oturma vize limitlerinin kalkacak olması sebebiyle, İngiltere ülkeye gelecek göçmenleri gelmemeye ikna etmeyi planlıyor. Romanya ve Bulgaristan'da gerçekleştirilmesi planlanan kampanyada İngiltere hayatının kötü hava koşulları ve işsizlik gibi olumsuz yönleri tanıtılacak.

Guardian'ın haberine göre, haftasonu yayınlanan bir raporda, bir bakan bahsi geçen planı alıntılandı. Raporda kampanyanın olası içeriğine dair bir bilgi verilmedi.

Her ne kadar bir söylenti gibi sunulsa da uygulamanın benzerleri mevcut. 2007 yılında Eurostar tren şirketi Belçikada Londra tren seferleri reklamlarında çay fincanına işeyen dövmeli dazlak kafalı erkek görseli kullanmıştı.