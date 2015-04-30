ING'den 1 Mayıs 'tavsiyesi': Taksim ya da Sıhhiye meydanlarında bulunmayın

ING Bank'ın çalışanlarına 1 Mayıs'la ilgili bir mail göndererek, "kişisel güvenlikleri" nedeniyle 1 Mayıs'ın kutlanacağı alanlardan uzak durmalarını "tavsiye" ettiği iddia edildi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, çalışanlarına 1 Mayıs'a ilişkin yolladığı e-posta ile ING Bank, yabancı kaynaklardan haber aldıklarını ve Taksim, Sıhhiye gibi toplanma alanlarında "kişisel güvenlikleri" nedeniyle bulunmamalarını tavsiye etti.

Güvenlik Bölümü'nden gönderilen e-postada, yerel makamların geniş tedbir ve hazırlık içinde olduğu vurgulandı.

Bankanın, çalışanlarına yolladığı "tavsiye" nitelikli mesajı şöyle:

"Değerli arkadaşlarımız,

Bilgileri olduğu üzere, 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili olarak STK'lar Taksim, Sıhhiye gibi büyük meydanlarda kutlama yapma çabasıyla organize olmaya çalışmakta ve yerel makamların bu alanlarda kutlamaya izin vermeyecekleri ve bu bölgeye ulaşımın yasaklanacağı haberleri bir süredir medyada dolaşmaktadır.

Yabancı kaynaklardan alınan haberlere göre 1 Mayıs günü için yerel makamların geniş tedbir ve hazırlık içinde olduğu bilgisi de alınmaktadır.

Bu itibarla personelimizin 1 Mayıs günü muhtemel toplanmaların olacağı illerindeki meydanlardan kişisel güvenlikleri açısından uzak kalmaları tavsiye olunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla"