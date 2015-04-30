T24 LogoT24 Logo
Gündem

ING'den 1 Mayıs 'tavsiyesi': Taksim ya da Sıhhiye meydanlarında bulunmayın

ING Bank, çalışanlarına bir mail göndererek 1 Mayıs'ın kutlanacağı alanlardan uzak durmalarını tavsiye etti

30 Nisan 2015 00:14

ING Bank'ın çalışanlarına 1 Mayıs'la ilgili bir mail göndererek, "kişisel güvenlikleri" nedeniyle 1 Mayıs'ın kutlanacağı alanlardan uzak durmalarını "tavsiye" ettiği iddia edildi.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, çalışanlarına 1 Mayıs'a ilişkin yolladığı e-posta ile ING Bank, yabancı kaynaklardan haber aldıklarını ve Taksim, Sıhhiye gibi toplanma alanlarında "kişisel güvenlikleri" nedeniyle bulunmamalarını tavsiye etti.

Güvenlik Bölümü'nden gönderilen e-postada, yerel makamların geniş tedbir ve hazırlık içinde olduğu vurgulandı.

Bankanın, çalışanlarına yolladığı "tavsiye" nitelikli mesajı şöyle:

"Değerli arkadaşlarımız,

Bilgileri olduğu üzere, 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili olarak STK'lar Taksim, Sıhhiye gibi büyük meydanlarda kutlama yapma çabasıyla organize olmaya çalışmakta ve yerel makamların bu alanlarda kutlamaya izin vermeyecekleri ve bu bölgeye ulaşımın yasaklanacağı haberleri bir süredir medyada dolaşmaktadır.

Yabancı kaynaklardan alınan haberlere göre 1 Mayıs günü için yerel makamların geniş tedbir ve hazırlık içinde olduğu bilgisi de alınmaktadır.

Bu itibarla personelimizin 1 Mayıs günü muhtemel toplanmaların olacağı illerindeki meydanlardan kişisel güvenlikleri açısından uzak kalmaları tavsiye olunmaktadır.

Bilgilerinize sunarız,
Saygılarımızla"

ETİKETLER

ING Bank1 Mayıseski köye yeni adet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

Tottenham'ı yenen Liverpool rekora imza attı...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24