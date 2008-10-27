ING: Krize rağmen Türkiye’de büyüyeceğiz

Hollandalı ING’nin ikinci adamı Leenaars, krize rağmen Türkiye’de büyümeyi hedeflediklerini belirterek, “Ekonomik reformlar Türkiye’ye güvenimizi artırdı. Türkiye’deki mevduatların arkasındayız. Biz Türklerle Türk olmak istiyoruz” dedi.



Hollandalı bankacılık devi ING’nin, Türkiye’nin aralarında bulunduğu tüm bankacılık faaliyetlerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Eli Leenaars, küresel mali krizin geldiği noktayı NTV'ye değerlendirdi.



Leenaars şunları söyledi: “Krizin dibi göründü mü? Herkes bu sorunun yanıtını bekliyor. Biz, bankalar olarak insanların birikimlerini yönetiyoruz ancak bu konuda fal bakmıyoruz. Onun için nereye kadar gideceği belli değil. Birçok hükümet ve uzman, kendilerine göre dibe gelindiğini söylüyor ama bazıları da hâlâ dibe vurmadı diyor. Birçok yerde dibe vurmuş gibi görünse de birçok yerde de krizin etkileri devam ediyor. Kriz, ne kadar sürer bilmiyorum ve durumun ne kadar kötü olduğunu söylemek de imkansız. Bu, hiçbir krizle karşılaştırılamaz bir durum ve ne zaman sonuçlanacağını bilmiyorum.”



Finans sistemi soğuk algınlığını atlatacak



Hükümetler ve merkez bankalarının krize karşı adımlarını değerlendiren Leenaars şunları kaydetti: “Burada anahtar, güvenin tekrar ortaya çıkması ve insanların tekrar sisteme inanmaları. Merkez bankaları ve hükümetlerin yaptığı da insanların güvenini sağlamaya yönelik. Finans sistemi bir soğuk aldı. Bunun ilacını merkez bankaları ve hükümetler veriyor. Ama bu sadece ilaçla olacak iş değil. Hükümetlerden yardım alanlar da iyileşmek için çaba göstermeli. Ben inanıyorum ki bu soğuk algınlığını yaşayanlar bunu atlatacak güçte.”



Hükümet ikinci kazağı verdi, geri alacak



Leenaars, Hollanda hükümetinin ING’ye 10 milyar Euro’luk desteğini de yorumladı: “Bankalara verilen yardım, çok pozitif. Bunun bazılarında kuşku yaratmasını anlayamıyorum. Bizim son üç aydaki sermaye yeterlilik oranımız 2 yıl önceki, 3 yıl öncekiyle de aynıydı. ING bu krizi kendi başına idare edebilirdi ama geçtiğimiz günlerde Hollanda hükümeti aradı ve ‘ING güçlü ama fazladan bir güven kazandırmak istiyoruz’ dedi. Bunu da bir örnekle anlattı; ‘Sağlıklı bir insan da yazın da kışın da giyinmek zorunda. Ama kışın üstüne bir kazak giyer. Çok soğuk olursa da ikinci bir kazak daha giyer. Şu anda hava çok soğuk; biz ikinci kazağı verdik. Baharda da geri isteriz” dedi.

Unutmamak gerekir ki, bir insan ikinci kazağı giyse de sağlıklı olabilir. Bu, çok karmaşık dünyada çok iyi verilmiş bir örnek. Biz sağlıklı ve kuvvetli bir şirketiz. Hükümetten gelen bu kaynağa ihtiyacımız yoktu ama bizim durumumuzun iyi olduğunu göstermek için bu para verildi. Mali piyasaların bir kış yaşadığını düşünürsek bize de ikinci kazak verildi ki toksinlerimizi atalım. Bu, müşterilerimiz için iyi bir haber. Çünkü bizde olan paraları korunuyor. Geçmişte korundu, gelecekte de korunacak. 300 yıldır buradayız; 300 yıl daha olmak istiyoruz.”



Türkiye’de mevduatların arkasındayız



Türkiye’deki operasyonlarını Hollanda’dan finanse ettiklerini belirten Leenaars şunları söyledi: “Türkiye’deki satın alma işleminden sonraki süreçte 20 bin yeni mevduatı bankaya kazandırdık. Kredi oranında da Türkiye’de en çabuk büyüyen bankayız. Bu büyümeden dolayı Türkiye’deki mevduatların sağladığı bölüm dışındaki operasyon finansmanını buradan karşılıyoruz. Türkiye’deki ING’den ne zaman talep gelse para göndeririz. Türkiye’deki mevduatların arkasındayız. ING Türkiye’nin arkasındayız. Türkiye’de reel sektöre verdiğimiz kredi, bu yıl yüzde 30 arttı. Biz Türklerle Türk olmak istiyoruz.”



İki yılda 150 şube açmayı planlıyoruz



Eli Leenaars, krize rağmen Türkiye’de büyüme hedeflediklerini belirterek, “Ekonomik reformlar Türkiye’ye güvenimizi artırdı. Reformların süreceğini düşünüyoruz ayrıca Türkiye’de genç bir nüfus var. Şu anda dünyanın en büyük 17. ekonomisi olan Türkiye’nin on yıl içinde 12. sırada olmasını öngörüyoruz. Bunlar bizim için olumlu göstergeler. ING Türkiye, bizim için yüksek büyüme bölümünde. İki yıl içinde 150 yeni şube açmayı planlıyoruz. Önümüzdeki beş yıl içinde de piyasa payını ikiye katlamak istiyoruz. Bu yılki performansı ise hedeflere uygun; yıl sonunda çift basamaklı büyüme oranı bekliyorum” dedi.

