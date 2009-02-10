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İnfazdan önceki son resim

Pakistan’da, Taliban tarafından öldürülen Polonyalı mühendisin öldürülme anını gösteren görüntüleri AP Ajansı ele geçirdi.

10 Şubat 2009 02:00

Pakistan’da, Taliban tarafından öldürüldüğü belirtilen Polonyalı bir mühendisin öldürülme anını gösteren görüntüleri AP Ajansı ele geçirdi.

AP’nin haberine göre, kuzeybatı Afganistan’da aracı bir kişi tarafından AP Ajansı muhabirine bir hafıza kartı içinde verilen görüntülerde, maskeli 4 militanın, Polonyalı rehineyi başını keserek öldürdüğü görülüyor.

Aracı kişinin, görüntüleri içeren hafıza kartını Taliban militanlarından aldığını söylediği bildirildi.

Pakistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü, böyle bir görüntü kaydının olduğunu duyduklarını ve olayı incelediklerini söyledi.


Polonya’nın İslamabad Büyükelciliği’nden bir sözcü de kimi sahnelerini izledikleri görüntülerdeki kişinin Polonyalı rehine Piotr Stanczak olduğunu söyledi, ancak kesin birşey söylemek için kaydın tamamını görmeyi beklediklerini bildirdi.

7 dakikalık görüntelerin gerçek olması durumunda Polonyalı rehine Stanczak, ABD vatandaşı gazeteci Daniel Pearl’in 2002’de başı kesilerek öldürülmesinden bu yana, Pakistan’da öldürülen ilk Batılı rehine olacak.

Pakistan’ın kuzeybatısında Taliban’ın bir sözcüsü, dün yaptığı açıklamada, Pakistan hükümetine 26 mahkumun serbest bırakılması için verdikleri süre dolduğu için Stanczak’ı öldürdüklerini söylemişti.

Silahlı kişiler, 28 Eylül 2008’de Pakistan’ın kuzeybatısındaki Attock kenti yakınlarında Stanczak’ın arabasını durdurmuş, onunla birlikte yolculuk yapan 3 Pakistanlı’yı öldürdükten sonra Polonyalı mühendisi kaçırmışlardı.

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