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İnfaz koruma memuru uyuşturucuyla yakalandı

09 Eylül 2021 21:02

Kilis’te, bir infaz koruma memuru 6,24 gram uyuşturucu metamfetamin ile yakalanması sonucu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonunda, Kilis L Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda İnfaz Koruma Memuru olarak görev yapan T.Y. isimli şahıs yakalandı.

Şüpheliden 6,24 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. T.Y. isimli şüpheli adli mercilere sevk edilerek tutuklandı.

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