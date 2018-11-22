Infantino'nun Katar'dan beklentisi büyük

FIFA Başkanı Gianni Infantino, 2022 Dünya Kupası'nın "unutulmaz" bir turnuva olacağını iddia etti.

FIFA'nın internet sitesine konuşan Infantino, bütün statların birbirine en fazla bir saat uzaklıkta olduğunu belirterek, "Kasım ve aralık ayında hava mükemmel olacak. 15-25 derece arasındaki sıcaklık, bir spor organizasyonu için çok ideal. Bütün unsurlar, 2022 Dünya Kupası'nı unutulmaz yapacak" ifadelerini kullandı.

Katar'a gitmenin önemli bir deneyim olacağını kaydeden Infantino, futbolseverlerin sadece kumsal ve güneşi değil olağanüstü bir ülkeyi ziyaret edeceği görüşünü paylaştı.

Infantino, "Bugüne kadarki en iyi Dünya Kupası" için 2022'de sporseverlere Katar'a gitmeleri mesajını verdi. 2022 Dünya Kupası, 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek.