Infantino iddialı: Gelmiş geçmiş en iyi organizasyon

FIFA Başkanı Gianni Infantino, futbolun kalitesi ve turnuva organizasyonu sayesinde Rusya 2018'i 'gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası' olarak nitelendirdi.

"Birkaç yıldan beri bunun en iyi Dünya Kupası olacağını söylüyordum. Bugün buna emin olarak söyleyebilirim ki bu şimdiye kadar gerçekleştirilen en iyi Dünya Kupası" diyen Infantino, Rusya'nın unutulmaz bir deneyim olduğu konusunda ısrarcı davranarak şöyle devam etti:

"Öncelikle katılımda yer alan ve organizasyon için çalışan herkese teşekkür ederim. Özellikle Rus halkına en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Rusya hükümetine, devlet başkanı Putin'e, organizasyon komitesine, Rus Futbol Birliği'ne ve organizasyonu bu ülkede takip eden herkese teşekkürler. Dünya Kupası, dünyanın Rusya'ya karşı olan algısını değiştirdi. Sanırım bir süredir burada olan herkes hoş bir ülke keşfetti."

Final maçı 15 Temmuz'da

Turnuvada şu ana kadar 62 maç oynandı. Üçüncülük ve final maçının ardından turnuva sona erecek ve 4 yıllık Dünya Kupası hasreti yeniden başlayacak. Rusya, düzenlediği başarılı organizasyonla dikkat çekerken, organizasyon tarihinde gerçekleşen birçok ilke de esahipliği yaptı. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi grup aşamalarında sıralamaları değiştirirken, turnuva tarihinin en yaşlı oyuncusu 45 yaşındaki Mısır kalecisi Essam Al-Hadary oldu.

2018 Dünya Kupası, 15 Temmuz Pazar günü Moskova'daki Luzhniki Stadyumu'nda Fransa-Hırsatistan arasında oynanacak final maçıyla birlikte sona erecek.