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İneklerine haciz gelen çiftçiden Ziraat Bankası önünde eylem: Alsın sütümüzü devlet, ne yaparsa yapsın

"Ödeme yapıyorduk ama banka tarlamızı, tapanımızı, mallarımızı hacze koydu; sütümüz de burada, buyurun"

13 Nisan 2018 22:32

Ankara’nın Haymana ilçesinde, borcunu ödeyemediği için tarlasına ve ineklerine haciz geldiğini belirten bir çiftçi, Ziraat Bankası şubesi önünde eylem yaptı. Arabasında getirdiği sütleri bankanın önüne döken çiftçi, “Ödeme yapıyorduk ama banka bizi hacize koydu. Tarlamızı, tapanımızı, mallarımızı Ziraat Bankası hacze koydu. Sütümüz de burada. Buyurun. Sütümüz de burada, ne yapacaksa yapsın devlet” diye isyan etti. 

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından Twitter’da  “Haymana’daki süt üreticisinin ibretlik tepkisini izleyelim” notuyla paylaşılan videoda, elinde Türk bayrağı bulunduğu görülen çiftçi, arabasında getirdiği sütleri dökmesinin ardından da isyanını şöyle sürdürdü:

“Ne yapacaklarsa yapsınlar. Perişan olduk. Sesimizi kimseye duyuramadık. Sayın Cumhurbaşkanı’na mektup yazdık. Yine duyuramadık. Yem alamıyoruz, saman alamıyoruz, hayvan alamıyoruz. Ne yapacaksa devlet yapsın..."

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