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İneklerin trafikteki yolcuğu sürücüleri zorladı 

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde sahibinin elinden kaçan 3 inek trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı

11 Şubat 2018 22:47

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Bornova ilçesinde sahibinin elinden kaçan 3 inek trafikteki sürücülere zor anlar yaşattı. Araçların arasına dalarak caddede ilerleyen inekler bir akaryakıt istasyonun çalışanları tarafından yakalanarak, sahibine teslim edildi.
Bayraklı\'dan Bornova yönüne Ankara Caddesi\'nde dolaşan 3 ineği gören ve büyük şaşkınlık yaşayan sürücüler durumu trafik ekiplerine bildirdi. Araçların arasından geçen ve sürücülere zor anlar yaşatan inekler uzun süre trafikte başıboş ilerlemeye devam etti. Sürücülerin korna çalarak durdurmaya çalıştığı inekler trafiğin aksamasına neden oldu. İneklerin trafikteki yolculuğu meraklı vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Ege Üniversitesi\'nden İzmir-Manisa Karayolu\'na doğru ilerleyen inekleri bir akaryakıt istasyonunun çalışanları yakaladı. Sürücülere zor anlar yaşatan inekler, bir süre sonra kendilerini arayan sahiplerine teslim edildi. 

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