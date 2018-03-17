"İnek ithal, saman ithal, ayran nasıl milli oluyor?"

Gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu Halk Arenası'na konuk olan CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce, şeker fabrikaları üzerinden özelleştirmeleri eleştirdi. İnce, "Buğdayı, fındığı, samanı, eti ithal ediyoruz. Meydanlara çıkıyor, 'ayran milli içkidir' diyor. Yahu inek ithal, saman ithal ayran nasıl milli oluyor?"

Cumhuriyet dönemiyle karşılaştırmalar yapan İnce, “Türkiye’de cumhuriyeti kuranlar çocuklarımıza ilaçlı su yapmak için o fabrikaları kurdular. Şimdi ülkeyi yönetenler çocuklarımıza nişasta bazlı şeker yedirmek için uğraşıyorlar. Biri bu milletin çocuklarına ilaç yaptı, birileri de bu milletin çocuklarına zehir yapıyor” diye sordu

Sözcü'de yer alan habere göre, Türkiye’nin rehine durumunda olduğunu ifade eden İnce, “AKP il kongrelerinde kavga ettiği ülkelerle sonra masaya oturup onlarla tıpış tıpış alışveriş yapıyoruz ne yazık ki. Türkiye dışarıdan zeytinyağı alacak bir ülke mi? Zeytinimiz mi yok bizim. Düştüğümüz duruma bakın. Buğday, fındık, saman, et. Sonra meydanlara çıkıyor, ‘ayran milli içkidir’ diyor. Yahu inek ithal, saman ithal ayran nasıl milli oluyor? Daha da ilginci Türk Şeker var. Dünyada 14. sırada. Bu KİT’in yöneticileri Atatürk Dil Tarih Yüksek Kurumu üyesi, tarımla alakası yok. Artvin valisi, tarımla alakası yok, Başbakanlık müsteşar yardımcısı. TürkŞeker’in yönetim kurulu üyeleri bunlar. Şekerle tek ilgileri, çay içerken kullanmaları” ifadelerini kullandı.