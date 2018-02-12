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İnek hırsızlığı kamerada

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, 3 kişi, yaşlı kadının ineğini çaldı

12 Şubat 2018 18:24

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek ilçesinde, 3 kişi, yaşlı kadının ineğini çaldı. Güvenlik kamerasına yansıyan hırsızlığı aydınlatmak için çalışma başlatan polis, çalınan ineği boş araziye terk edilmiş olarak buldu.
Olay, sabah saatlerinde Hacı Ömer Mahallesinde meydana geldi. Yalnız yaşayan Gazal Gökpınar\'ın tek geçim kaynağı olan ineği kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Sabah yem vermek için gittiği ahırda ineğinin olmadığını gören kadının ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasında ineğin sabaha karşı kimliği belirsiz 3 kişi tarafından boynuna doladıkları iple götürüldüğü belirlendi. Polis, güvenlik kamarasına yansıyan görüntülerden eşkali belirlenen hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
ÇALINAN İNEK BULUNDU
Polis ekipleri, hırsızlık şüphelileri ile çalınan ineği bulmak için çalışma yaparken, zabıta ekipleri ihbar üzerine öğle saatlerinde gittikleri Dicle Mahallesi\'nde bulunan üzüm bağlarının içinde terk edilmiş inek buldu. Polis ekiplerine durumun bildirilmesinin ardından yapılan incelemede bulunan ineğin sabaha karşı çalınan Gazal Gökpınar’a ait olduğu belirlendi. İnek, sahibi olan yaşlı kadına teslim edilirken, polis 3 şüphelinin kimliklerinin belirlenerek yakalanması için çalışmasını sürdürüyor.

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