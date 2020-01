İnegölspor'da 3 puanın sevinci yaşanıyor

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA),(DHA) - İNEGÖLSPOR Başkanı Münür Kanar, Amed Sportif Faaliyetler maçında devre arasında oyuna müdahale ettiğini ve galibiyetin geldiğini söyledi.

Spor Toto 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta İnegölspor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler karşısında son 5 dakika bulduğu gollerle sahadan 2-1\'lik galibiyetle ayrıldı. Karşılaşmanın değerlendirmesini yapan İnegölspor Başkanı Münür Kanar, zor bir maçı geride bıraktıklarını belirterek, \"Biz bunun bilincinde buraya geldik. Maçın 5\'inci dakikasında talihsiz bir gol yedik. Ondan sonra toparlandık. Demek ki bu işlerde bazı şeylere müdahale etmek gerekiyor. Bende onu yaptım. Devre arası oyuncu değişikliğinde müdahale ettim. Demek ki edilmesi gerekiyormuş ve nihayetinde 3 puanı aldık\" dedi.

\"Biz daha iyi şeyler yapacağımızdan eminiz\" diyen Başkan Kanar, kulübe destek beklediklerini de belirterek, \"Bize destek verirlerse biz her zaman iyiyi yapmaya çalışacağız. Bundan emin olsunlar. Biz elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu 3 puanı ben İnegöl halkına armağan ediyorum” diye konuştu.

\"BU TAKIM DAHA İYİ YERLERE GELECEKTİR\"

İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: \"Zor bir deplasmandı. Atmosferi yüksek bir maç oynadık. 3 puanı kazandığımız için tabii ki çok mutluyum. Öncelikle oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Çok iyi mücadele ettiler, çok iyi oynadık. Belki de sezonun en iyi maçını oynadık. Gerçekten olağanüstü bir mücadele verdiler. Ligin dengesi değişiyor gibi. Biz hep söylüyoruz, bu takım çok daha iyi işler yapacak. İvmemizi hep yukarıya doğru taşıyoruz. Her geçen hafta hem mücadele hem de oyun anlamında gittikçe daha iyi oluyoruz. Bu yönde daha iyi olana kadar ne kadar puan toplarsak bizim için o kadar iyi diye düşünüyoruz. Yine söylüyorum, bu takım çok daha iyi yerlere gelecektir.\"

FOTOĞRAFLI