İnegölspor-Tokatspor: 1-0

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

STAT: İnegöl

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Özgün Karakoçlu (xx), Yunus Taşkın (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx)- Kemal Hastürk (xxx), İsa Akgöl (xx), Bilal Özdemir (xxx), Okan Deniz (xxx), Emrah Dağ (xxx), Raif Demir (xxx), Ali Sakal (xx) (Dk.65 Cihan Yeşilırmak xx), Emirhan Aydoğan (xxx), Anıl Şahin (xx) (Dk.77 Enes Bayır xx), Ahmet Hakan Şahin (xxx) (Dk.82 Kenan Şahin xx)

TOKATSPOR: Akın Köroğlu (xx)- Hasan Erbey (xx), Murat Cömert (xx), Ömercan Öndaş (xx), Yaşar Yurduseven (xx), Ali Yükseker (xx) (Dk.84 Muratcan Yelkaya xx), Alperen Pak (xx), Hasan Balcı (xx) (Dk.77 Nezir Özer xx), Mehmet Öztonga (xx), Recep Türköz (xxx), Batuhan Türk (x) (Dk.46 Hakan Ateş xx)

GOLLER: Dk.13 Okan (İnegölspor)

SARI KARTLAR: Anıl Şahin (İnegölspor), Hasan Erbey (Tokatspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden İnegölspor, sahasında Tokatspor’u 1-0 yendi.

13\'üncü dakikada İnegölspor atağında İsa’nın soldan ortasında Raif’ten sekti. Okan altıpasta topla buluştu. Düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-0.

24\'üncü dakikada Raif ceza alanına yakın bir noktadan kaleyi yokladı. Top yandan auta çıktı.

26\'ncı dakikada Tokatspor’un kullandığı serbest vuruşta top kaleci Şener’de kaldı.

31\'inci dakikada ceza alanı içindeki karambolde Batuhan topla buluştu. Vuruşu yandan auta çıktı.

34\'üncü dakikada Tokatspor atağında Yaşar çaprazda kaleci Şener ile karşı karşıya kaldı. Vuruşunu Şener kornere çeldi. Kullanılan korner atışında bomboş kalan Hasan, kafa vuruşunda topu üstten auta attı.

46\'ncı dakikada gelişen Tokatspor atağında Hakan sağ çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

54\'üncü dakikada İsa sol tarafta ceza alanı çizgisine kadar girdi. Sert ortasına kimse dokunamayınca auta çıktı.

58\'inci dakikada Ali Kemal’in kullandığı köşe vuruşunda Murat müsait pozisyonda kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

59\'uncu dakikada Tokatspor atağında Recep’in ortasına Alperen kafayla vurdu. Şener kolaylıkla kontrol etti.

66\'ncı dakikada Cihan’ın sol kanattan ortasında Raif’in kafa vuruşuyla top az farkla auta çıktı.

Maç İnegölspor\'un 1-0\'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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