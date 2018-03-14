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Spor

İnegölspor Teknik Direktörü Yoldaş: "Tekrar çıkış yakalamak istiyoruz"

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) İnegölspor'da Teknik Direktör Murat Yoldaş, Amed Sportif maçıyla ilgili "3 puan alıp, tekrar çıkış yakalamak istiyoruz

14 Mart 2018 20:13

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

İnegölspor\'da Teknik Direktör Murat Yoldaş, Amed Sportif maçıyla ilgili \"3 puan alıp, tekrar çıkış yakalamak istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz.  Umuyorum ki 3 puan alıp, yolumuza devam edeceğiz\" dedi.
TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta bu hafta kendi sahasında Amed Sportif\'i ağırlayacak olan İnegölspor\'da bu maçın hazırlıkları devam ederken teknik direktör Murat Yoldaş açıklamalarda bulundu. Bu mcücadeleyi zorlu bir maç olarak tanımlayan tecürbeli çalıştırıcı, \"Bu saatten sonra kalan 8 maç hem çıkmaya hem çıkmaya hem de düşmemeye oynayan takımlar hep bir arada mücadele ediyor. Herkesin kendi mücadele yolu belli. Bizim de mücadele yolumuz belli. Bu yolda, hafta başında da dedim elimizden ne geliyorsa, her şeyimizle sahaya inşallah bunu yansıtacağız. 3 puan alıp, tekrar çıkış yakalamak istiyoruz. İyi hazırlanıyoruz.  Umuyorum ki 3 puan alıp, yolumuza devam edeceğiz. Hafta sonu bizi güzel bir maç bekliyor. Galip gelmek istiyoruz. Taraftarlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz\" dedi.
Eksik futbolcular hakkında bilgi veren Yoldaş, \"Eksiklerimiz var. Enes Ata sakat, Uğur sakat, Ali Sakal\'ın sakatlığı var. Ali Sakal hafta sonun daha iyi olabilir diye düşünüyorum. Hafta sonu iyi olursa kullanabiliriz. Onun haricinde Emrah\'ın yine bir sakatlığı var. Dinlendire dinlendire gidiyoruz. Bu oyuncularımızın dışında eksiğimiz yok. Ama oluyor böyle sakatlıklar.  Onların ardında da biz ardına sığınmıyoruz. Kim onun yerine oynuyorsa elinden geleni yapıyor. Bu güne kadar olduğu gibi. Hepsine inancımız, güvenimiz sonsuz\" ifadelerini kullandı.

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