İnegölspor Teknik Direktörü Ertekin: "Kazanmamız gereken bir maçtı"

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL - (BURSA),(DHA)

İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçına ilişkin \"Bizim kazanmamız gereken maçtı. Bireysel bir hata yapıyoruz, gol yiyoruz\" dedi.

İnegölspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin, deplasmanda 1-1 berabere kalınan Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deneyimli çalıştırıcı maçın geneline bakıldığında 1 puanın iyi gözükmediğini belirterek, \"Son dakikalarda attığımız golle 1 puanı kazandık. O açıdan baktığımızda da iyi ama genel çerçeveye baktığımız zaman bizim kazanmamız gereken maçtı. Bireysel bir hata yapıyoruz, gol yiyoruz. Sonuç itibarıyla çıkartmak için bir sürü uğraşıyoruz. İlk yarı boyunca baktığınızda 45 dakikada hiç pozisyon vermeden hemen hemen maçı bitirdik. İkinci yarı başlar başlamaz gol yememiz, bize biraz pahalıya patladı. Uzun süre golü bulmak için uğraştık ama 90\'da golü bulduk. Öyle veya böyle \'Kötünün iyisi\' diye başladık. İnşallah bundan sonraki maçlarda daha iyi iş çıkartarak 3 puan almak istiyoruz. Çünkü yukarılarda olmak istiyorsak, kazanmak zorundayız\" ifadelelerini kullandı.

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