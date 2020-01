İnegölspor-Sancaktepe Belediyespor: 2-2

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA), (DHA)

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Yaşar Can Temizel (xx), Serkan Gülçer (xx), Emir Eray Eyisoy (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx)- İsa Akgöl (xxx), Bilal Özdemir (xxx), Okan Deniz (xxx), Emrah Dağ (xxx), Enes Ata (xxx), Ali Sakal (xx) (Dk. 86 Ömer Faruk Çalışkan xx), Enes Bayır (xxx), Barış Sinan Üstün (xxx) (Dk. 80 Ahmet Hakan Şahin xx), Cihan Yeşilırmak (xxx), Murat Şimşek (xxx) (Dk. 60 Uğur Parlak xx)

SANCAKTEPE BELEDİYESPOR: Mehmet Doğan (xx)- Süleyman Olgun (xx), Alaattin Hamza Ok (xxx), İlker Avşar (xxx), Umut Koçin (xx) (Dk. 85 Serhat Zübeyr Koruk x), Selim Kayacı (xxx), Caner Solmaz (xx) (Dk. 66 Melik Derin xx), Recep Burak Yılmaz (xx), Bahadır Erol (xx), Erbay Eker (xx), Samet Akaydın (xx)

SARI KARTLAR: Ali Sakal, Murat Şimşek (İnegölspor), Alaattin Hamza Ok (Sancaktepe Belediyespor)

GOLLER: Dk.20 İsa Akgöl, Dk.81 Okan Deniz (İnegölspor), Dk.7 Selim Kayacı, Dk.31 Recep Burak Yılmaz (Sancaktepe Belediyespor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta İnegölspor, 9\'uncu hafta maçında evinde ağırladığı Sancaktepe Belediyespor\'la 2-2 berabere kaldı.

7\'nci dakikada gelişen Sancaktepe Belediyespor atağında Umut Koçin’in sol kanattan yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Selim Kayacı, vuruşunda topu filelerle buluşturarak takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

17\'nci dakikada Sancaktepe Belediyespor atağında defanstan atılan uzun topta savunmanın arkasına sarkan İlker, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu sürerek kaleciyi geçen İlker’in şutunu Murat son anda çizgiden çıkardı.

20\'nci dakikada sol kanattan gelişen İnegölspor atağında Cihan’ın pasında topla buluşan İsa’nın sert ortası kaleye yöneldi. Direkten dönen top kaleciye çarparak filelerle buluştu: 1-1.

31\'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda topun başına geçen Alaattin’in ortasında topa iyi yükselen Recep, düzgün bir kafa vuruşu ile Sancaktepe’yi bir kez daha öne geçiren golü kaydetti: 1-2.

42\'nci dakikada gelişen Sancaktepe Belediyespor atağında defansın arkasına atılan topta kaleci ile karşı karşıya kalan Alaattin’in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Şener’de kaldı.

45\'inci dakikada gelişen kontratakta kaleci ile karşı karşıya kalan İlker’in şutunda top kaleci Şener’de kaldı.

47\'nci dakikada sol kanattan gelişen Sancaktepe atağında, İlker’in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Selim’in şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Boşta kalan topu defans uzaklaştırdı.

55\'inci dakikada ani gelişen Sancaktepe atağında ceza sahası önünde topla buluşan Umut’un şutunda kaleci Şener topu uzaklaştırdı.

59\'uncu dakikada sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner’in ortasına iyi yükselen İlker’in şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

78\'inci dakikada sağdan gelişen Sancaktepe atağında Alaattin’in ortasında topa yükselen Recep’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere gitti.

81\'inci dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahası önünde boşta kalan topla buluşan Okan’ın sert şutu sonrası meşin yuvarlak filelerle buluştu: 2-2.

Kalan sürede başka gol olmayınca taraflar sahadan 2-2’lik beraberlikle

ayrıldı.

