İnegölspor cephesi 'mücadeleci' oyundan memnun

Yavuz YILMAZ/İNEGOL,(BURSA),(DHA)- İNEGÖLSPOR\'da teknik direktör Murat Yoldaş, Kocaeli Birlikspor karşısında mücadeleci oyunun kendilerini mutlu ettiğine ifade etti.

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta yer alan İnegölspor, 6\'ncı hafta maçında evinde Kocaeli Birlikspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı değerlendiren İnegölspor Teknik Direktörü Murat Yoldaş, ligin zorlu bir maraton olduğunu ve kimin, kimi yeneceğinin belli olmadığını söyledi. Kocaeli Birlikspor maçının öneminin bilincinde sahaya çıktılarını belirten tecrübeli teknik adam, \"İlk devre çok kötü başlamadık, iyi başladık ama istediğimiz şeyleri oyun anlamında tam oturtamadık. İkinci devre daha derli toplu oynadık. Yapılan mücadele çok iyiydi. Rakipte çok dirençliydi. Rakip ilk yarıda erken bir gol bulunca daha da dirençleri arttı. Son dakikada yakaladığımız pozisyonu

değerlendirebilseydik 3 puanla soyunma odasına gidecektik ancak nasip olmadı” dedi.

PERFORMANSIMIZ ARTACAKTIR

Deneyimli teknik adam oyuncularını da mücadelelerinden ötürü kutlayarak şöyle konuştu: \"Mücadeleci, heyecanlı, zevkli bir maç izlettiğimizi düşünüyorum. Çünkü sonuna kadar mücadele eden bir takım, teslim olmayan bir takım. Gittikçe performansımız artacaktır ama ligin zorlu maratonunda tabii ki devamlı kazanarak gitmekte zor olabiliyor ancak bizim hedefimiz bu. İçerideki maçı kazanmamız tabii ki seri yakalamamız anlamında çok iyi olacaktı ama sorun değil, önümüzde Sarıyer maçı var. İnşallah burada kaybettiğimizi orada telefi etmeyi düşünüyoruz\" dedi.

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