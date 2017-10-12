İnegölspor, Bucaspor maçını iple çekiyor

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(BURSA), (DHA)- İNEGÖLSPOR, hafta sonu evinde konuk edeceği İzmir temsilcisi Bucaspor’u yenerek çıkışa geçmeyi planlıyor.

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele veren İnegölspor, gözünü 15 Ekim Pazar günü sahasında konuk edeceği Bucaspor maçına çevirdi. Bordo beyazlılar ekipte bu maçın hazırlıkları bütün hızıyla sürerken teknik direktör Murat Yoldaş, maça ilişkin açıklamalarda

bulundu.

Tesislerde gerçekleştiriler idman öncesi açıklama yapan Yoldaş, \"Ben her zaman için söylüyorum, lig zorlu bir maraton. Yine önümüzde zorlu bir Bucaspor maçı var. Onun bilinciyle maça hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız iyi gidiyor. Hafta sonunu iple çekiyoruz diyebilirim. Çocuklar çok istekli, arzulu ve tempolu. Güzel antrenmanlar oldu. Yukarıya doğru çıkabilmemiz için mutlaka içerideki maçları kazanmamız gerekiyor. İçeride oynadığımız son maçı talihsizliklerden dolayı kazanamadık ama Buca maçıyla tekrardan bir çıkışa geçmek istiyoruz” dedi.

BU MAÇI ÇOK ÖNEMSİYORUZ

İyi hazırlandıklarını ve galibiyetten başka birşey düşünmediklerini dile getiren deneyimli teknik adam, şunları söyledi:

\"Bu hafta bayağı bir eksik çalıştık. Kenan, Sarıyer maçında 10\'uncu dakikada sakatlanıp oyundan çıkmıştı. Onun durumu belirsiz. Raif ve Uğur\'un sakatlığı bulunuyor. Okan hasta. Hafta sonunda ne olur bilemiyorum. Anıl\'ın da sakatlığı var. Oyuncularımızı hafta sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz ama Kenan ve Raif\'in sakatlıkları biraz önemli. Kemal zaten ameliyat olmuştu. Bizim mazeret üretecek durumumuz yok. Kime görev verirsek en iyi şekilde İnegölspor kulübünün menfaatleri doğrultusunda mücadelesini yapacaktır. Hepsine güveniyoruz. Sahaya sonuçta 11 kişi çıkacağız. Elimizden gelen her şeyi yapan, mücadelemizi en üst seviyede gösteririz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

GELİR MEHMETÇİK VAKFINA

Buca maçı gelirinin Mehmetçik Vakfına bağışlanacağını hatılatan Yoldaş, “Böyle güzel bir şeye ön ayak oldukları için ben yönetimimizi tebrik ediyorum. Taraftarlarımızı tabiî ki maça davet ediyoruz, maça bekliyoruz. Pazar günü oynanacak bir maçta hem bizi desteklemeleri adına hem de bu çağrıya destek vermeleri bekliyoruz. Taraftarlarımızın hem bizi hem de yapılan bu çalışmayı mutlaka desteklemeleri lazım. Taraftarlarımız bizim için büyük bir itici güç. Onları tribünde görmek bizim için çok güzel bir olay. Artı bu vesilede işin içine girince daha güzel oluyor. İnşallah taraftarlarımız pazar günü tribündeki yerini alacaktır. Bu konuda muhakkak duyarlı olacaklardır diye düşünüyorum\" dedi.

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