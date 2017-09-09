İnegölspor-Bodrum Belediye Bodrumspor: 2-1

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), (DHA)

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Mustafa İlker Coşkun (xx), Ali Etlikci (xx), Kadir Kantekin (xx)

İNEGÖLSPOR: Şener (xxx)- Kemal Hastürk (xxx), İsa (xx), Bilal (xxx), Okan (xx) (Dk.61 Enes Ata xxx), Emrah (xx), Raif Demir (xxx), Emirhan Aydoğan (xxx), Kenan (xx), Anıl (xx) (Dk.41 Ertuğrul xx), Barış Sinan Üstün (xx) (Dk. 80 Uğur)

BODRUM BELEDİYE BODRUMSPOR: Sadrettin Fırat (xx)- Erkan (xx) (Dk.80 Tufan Zahid), Agah Oktay (xx), Uğur (xx), Muhammed Akarslan (xxx) (Dk.85 Medeni Bingöl), Tolga (xx), Salim (xx), Mehmet (xx), Erhan (xx), Muhammet (xx), Çağrı (xx)

GOLLER: Dk.12 Raif Demir, Dk.71 Barış Sinan Üstün (İnegölspor), Dk.45 Mehmet Bağlı (Bodrumspor)

SARI KART: Kenan Şahin, İsa Akgöl (İnegölspor)

Spor Toto 2\'inci Lig Kırmızı Grupta mücadele veren İnegölspor, evinde oynadığı ilk maçta Bodrum Belediyesi Bodrumspor\'u 2-1 yendi.

3\'üncü dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Barış Sinan Üstün’ün şutu üstten auta gitti.

6\'ıncı dakikada gelişen konuk takımın atağında Muhammed’in pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Çağrı’nın plase şutu yandan auta gitti.

12\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Raif Demir, sol çaprazdan yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlağı tam köşeden filelere gönderdi: 1-0.

34\'üncü dakikada gelişen İnegölspor atağında Barış Sinan şık çalımlarla yarı sahayı geçti. Barış’ın pasında ceza sahası ön çizgisinde topla buluşan Kenan’ın şutu yandan auta gitti.

45\'inci dakikada gelişen Bodrumspor atağında Uğur’un ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Mehmet, yerden vuruşla topu kalecinin yanından ağlarla buluşturarak maça denge getirdi: 1-1.

47\'inci dakikada kazanılan serbest vuruşta Çağrı’nın sert vuruşu direğin dibinden auta gitti.

55\'inci dakikada sağdan gelişen İnegölspor atağında Kenan’ın kafa ile indirdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Barış’ın plase vuruşu az farkla auta gitti.

71\'inci dakikada sağdan gelişen İnegölspor atağında Enes topu ceza sahasına ortaladı. Ceza sahasında bulunan Raif, meşin yuvarlağı kafa ile Barış’a indirdi. Barış, ceza sahası ön çizgisinde yaptığı düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-1

73\'üncü dakikada şık paslarla rakip ceza sahasına yaklaşan İnegölspor’da topla buluşan Raif’in plase vuruşu az farkla auta gitti.

83\'üncü dakikada ceza sahası önünde boşta kalan topta araya giren Emirhan’ın şutu kaleci Sadrettin’de kaldı.

İnegölspor, Bodrumspor karşısında sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

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