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Spor

İnegölspor 2 gurbetçi oyuncu ile anlaştı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA) TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Almanya Hannover 96 takımından Melih Hortum ve Tus Holzkirchen takımından Emin Kaya ile anlaşmaya vardı

16 Ocak 2019 15:57

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(BURSA),(DHA)

TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden İnegölspor, Almanya Hannover 96 takımından Melih Hortum ve Tus Holzkirchen takımından Emin Kaya ile anlaşmaya vardı.
Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İnegölspor Futbol Şube Sorumlusu Ali Şahin, Almanya\'dan 2 gurbetçi oyuncu ile anlaşmaya vardıklarını belirterek, \"Devre arası transfer çalışmaları kapsamında bugün Almanya Hannover 96 takımımdan orta saha oyuncusu 1994 doğumlu Melih Hortum ile Almanya Tus Holzkirchen takımından sağ ve sol bek oynayabilen 1996 doğumlu Emin Kaya ile anlaşmaya vardık. Her iki oyuncumuzla da 2.5 yıl anlaşma sağladık. İnşallah genç arkadaşlarımız İnegölspor\'umuzun için faydalı olacak. Biz kendilerine güveniyoruz\" dedi.
Melih Hortum ve Emin Kaya ise İnegölspor\'un başarısı için ellerinden gelen gayreti sarf edeceklerini belirtti.

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