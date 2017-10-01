İnegölspor - Kocaeli Birlikspor maçı sonrası olaylar çıktı

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL, (BURSA), (DHA) - İnegölspor - Kocaeli Birlikspor maçı bitiminde polis ile taraftarlar arasında arbede yaşandı, bir kişi gözaltına alındı.

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup\'ta mücadele eden İnegölspor, kendi evinde ağırladığı Kocaeli Birlikspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından Kocaeli Birlikspor takımına sinirlenen İnegölspor taraftarları olay çıkardı. Yaşanan arbedede Emniyet ekiplerince taraftarlar zorlukla dışarıya çıkarılırken, polise saldıran B.A. isimli taraftar etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

Taraftarlar, emniyet ekiplerince dağıtıldı.

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