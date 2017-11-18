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Spor

İnegölspor - Keçiörengücü: 2-1

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA) STAT: İnegöl İlçe HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Emin Barlas (xx), Hakan Yoldaş (xx) İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx), Kemal Hastürk (xxx), İsa Akgöl (xxx), Bilal Özdemir (xxx), Uğur Parlak  (xxx) (Dk

18 Kasım 2017 19:19

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

STAT: İnegöl İlçe
HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Emin Barlas (xx), Hakan Yoldaş (xx)
İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx), Kemal Hastürk (xxx), İsa Akgöl (xxx), Bilal Özdemir (xxx), Uğur Parlak  (xxx) (Dk. 64 Ali Sakal xx), Okan Deniz  (xxx) (Dk. 82 Enes Bayır xx), Emrah Dağ (xxx), Emirhan Aydoğan (xxx), Anıl Şahin (xxx), Barış Sinan Üstün (xxx), Ahmet Hakan Şahin  (xxx) (Dk. 70 Enes Ata xx)
KEÇİÖRENGÜCÜ: Yakup Bugun (xx), Efe Can Çölbekler  (xx) (Dk. 46 İlyas Kubilay Yavuz xxx), Berat Satılmış  (xx) (Dk. 81 Abdurrahman Kuyucu xx), Ahmet Güven  (xx) (Dk. 73 Muhammet Yılmaz xx), Umut Pusat (xxx), Burak Aydın (xx), Uğur Utlu (xx), Tarık Mayhoş (xx), Hüseyin Güngör (xx), Rıdvan Koçak (xx), Okan Baydemir (xx)
SARI KARTLAR:  İsa, Anıl (İnegölspor), Rıdvan (Keçiörengücü)
KIRMIZI KART: Dk. 77 Anıl (İnegölspor)
GOLLER: Dk. 4 Kemal Hastürk, Dk. 42 Ahmet Hakan Şahin (İnegölspor), Dk. 29 Umut Pusat (Keçiörengücü)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden İnegölspor, evinde ağırladığı lider Keçiörengücü’nü 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
4\'üncü dakikada Uğur’un kullandığı serbest vuruşta top ceza sahasında Kemal Hastürk’ün önünde kaldı. Kemal Hastürk düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.
29\'uncu dakikada gelişen Keçiören atağında ceza sahası içinde yaşanan karambolde top Emrah’ın eline çarptı. Pozisyonda hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut Pusat topu ağlara gönderdi: 1-1.
36\'ncı dakikada gelişen Keçiörengücü atağında ceza sahası içinde topla buluşan Berat’ın vuruşunda top direğin dibinden dışarı çıktı.
40\'ıncı dakikada gelişen Keçiörengücü atağında topla buluşan Ahmet Güven’in vuruşunda top direkten döndü.
42\'nci dakikada orta sahada topla buluşan Uğur’un ara pasında topla buluşan Ahmet Hakan Şahin topu ağalara göndererek takımını bir kez daha öne geçirdi: 2-1.
62\'nci dakikada soldan Umut’un kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Okan’ın vuruşu üstten auta gitti.
71\'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Umut’un vuruşu üstten auta gitti.
78\'inci dakikada İlyas Kubilay’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci son anda kornere çeldi.
83\'üncü dakikada gelişen Keçiören atağında topla buluşan İlyas Kubilay’ın ceza sahası dışından sert şutu üstten auta gitti.
90\'ıncı dakikada sağdan gelişen Keçiörengücü atağında uzak mesafeden kaleyi yoklayan İlyas Kubilay’ın şutu az farkla auta gitti.
Müsabakanın kalan süresinde başka gol olmayınca İnegölspor sahadan 2-1 galibiyetle ayrıldı.

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