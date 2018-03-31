İnegölspor - Kastamonuspor 1966: 2-1

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xxx), Cemalettin Gündoğdular (xxx), Mustafa Onur Özgenç (xxx)

İNEGÖLSPOR: Şener Özcan (xxx), Kemal Hastürk (xxx), İsa Akgöl (xxx), Gökhan Kurumuş (xxxx), Emrah Dağ (xxx) (Dk. 85 Ömer Faruk Çalışkan x), Raif Demir (xxxx), Cengiz Ötkün (xxxx), Emirhan Aydoğan (xxx), Enes Bayır (xxx), Barış Sinan Üstün (xxx) (Dk. 46 Enes Ata xxxx), Ahmet Hakan Şahin(xxx) (Dk. 61 Kaan Aygün xxx)

KASTAMONUSPOR 1966: Bekir Sevgi (xx), Ümit Karaal (xx), Oğuz Özden (xx), Halil İbrahim Tuna (xx), Youssef Yeşilmen (xxx) (Dk. 80 Cengizhan Akgün x), Muhammet Haşim Çoban (xx), Savaş Tağa (xxx), Oğuzhan Öztürk (xx) (Dk. 74 Burak Can Kunt x), Mustafa Pınar (xx), Veli Kızılkaya (x), Salih Sefercik (xx)

SARI KARTLAR: Kemal Hastürk (İnegölspor) - Oğuz Özden, Savaş Tağa, Veli Kızılkaya (Kastamonuspor 1966)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 70 Veli Kızılkaya (Kastamonuspor 1966)

GOLLER: Dk. 56 Enes Ata, Dk. 64 Gökhan Kurumuş (İnegölspor) - Dk. 90 Halil İbrahim Tuna (Kastamonuspor)

TFF 2\'nci Lig Kırmızı Grup 29\'uncu hafta maçında İnegölspor, evinde ağırladığı Kastamonuspor\'u 2-1 yendi. İnegölspor, ikinci yarıda kendi sahasında oynadığı galibiyet serisini Kastamonuspor galibiyetiyle sürdürdü.

3\'üncü dakikada soldan gelişen İnegölspor atağında İsa\'nın ortasında ceza sahası içerisinde iyi yükselen Cengiz\'in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

13\'üncü dakikada ani gelişen İnegölspor atağında Cengiz\'in pasında yine Cengiz ile verkaça giren Raif\'in ceza sahası dışından sert şutu üstten auta girdi.

26\'ncı dakikada gelişen İnegölspor atağında Gökhan, topu ceza sahası içerisindeki Raif Demir\'e gönderdi. Raif\'in sert şutu kalecide kaldı.

29\'uncu dakikada gelişen Kastamonuspor atağında Savaş\'ın ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Şener\'de kaldı.

41\'inci dakikada gelişen Kastamonuspor atağında Mustafa\'nın sert şutunda top az farkla auta gitti.

49\'uncu dakikada soldan gelişen İnegölspor atağında Cengiz\'in ortasında topa iyi yükselen Enes Ata\'nın kafa vuruşu direkten oyun alanına döndü.

56\'ncı dakikada rakibin hatasını değerlendirerek topu kapan Raif\'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cengiz\'in şutu kalecinin müdahalesiyle kornere çıktı. Cengiz\'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan Enes Ata\'nın şutu filelerle buluştu: 1-0.

64\'üncü dakikada Emirhan\'ın sağ kanattan yaptığı ortada topa gelişine vuran Raif\'in şutu üst direkten geri döndü. Boşta kalan topu takip eden Gökhan\'ın volesinde meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 2-0.

79\'uncu dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Muhammet Haşim\'in şutu kaleci Şener\'de kaldı.

80\'inci dakikada Raif\'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz\'in şutu direkten auta gitti.

85\'inci dakikada gelişen İnegölspor kontra atağında Enes\'in pasında ceza sahasına giren Cengiz, kaleciyi çalımladı. Cengiz\'in dar açıdan şutu az farkla auta gitti.

90\'ıncı dakikada gelişen Kastamonuspor atağında Mustafa\'nın pasında topla buluşan Halil İbrahim kalecinin yanında topu filelere gönderdi: 2-1.

Maç bu skorla sona erdi.

FOTOĞRAFLI