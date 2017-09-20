İnegölspor - Evkur Yeni Malatyaspor: 0-2 (Türkiye Kupası)

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa), (DHA)

STAT: İnegöl İlçe

HAKEMLER: Erkan Zengin (xx), Orkun Aktaş (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Mustafa Aydın (xx)

İNEGÖLSPOR: Mustafa Güngör (xx), Gökhan Kurumuş (xx), Uğur Parlak (xx) (Dk. 69 Emirhan Aydoğan (xx), Okan Deniz (xx), Ali Sakal (xx), Yasin Yılmaz (xx) (Dk. 80 Enes Ata), Ömer Faruk Çalışkan (xx), Enes Bayır (xx), Cihan Yeşilırmak (xx), Murat Şimşek (xx), Ahmet Hakan Şahin (xx) (Dk. 61 İsa Akgöl (xx)

YEDEKLER: Şener Özcan, Kemal Hastürk, Emrah Dağ, Ertuğrul Sancaktutan

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Fabien Ceddy Farnolle (xx), Michael Pereira (xxx), Murat Yıldırım (xx), Eren Tozlu (xx) (Dk. 77 İssiar Dia (xx), Sadık Çiftpınar (xx), Turgut Doğan Şahin (xxx) (Dk. 85 Mustafa Batuhan Altıntaş(x), Issam Chebake (xx) (Dk. 53 Muenfuh Seth Sincere (xxx), Murat Akçam (xx), Rahman Buğra Çağıran (xx), Fernando Emanuel Dening (xxx), Abdoulaye Saido Diallo (xxx)

YEDEKLER: Emre Selen, Khalid Boutaib, Nacer Barazite, Okechukwu Godson Azubuike, Ferhat Canlı, Adem Büyük, Arturo Rafael Mina Meza

SARI KARTLAR: Dk. 45 Okan Deniz, .Dk. 73 Yasin Yılmaz (İnegölspor) Dk. 90 Saido Diallo (Yeni Malatyaspor)

GOLLER: Dk. 45- Dk. 72 Emanuel Dening (Yeni Malatyaspor)

ZİRAAT Türkiye Kupası 3\'üncü Tur mücadelesinde deplasmanda İnegölpor\'u 2-0 yenen Evkur Yeni Malatyaspor üst tura yükseldi.

Türkiye Kupası 3. Tur mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayan İnegölspor, mücadeleye yedek ve genç ağırlıklı bir kadroyla çıktı. Maç boyunca rakibine karşı pasif bir oyun sergileyen ve pozisyon bulmakta zorlanan İnegölspor, 90 dakika sonucunda sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrılarak kupaya veda etti. Evkur Yeni Malatyaspor ise bir üst tura yükseldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada ani gelişen Evkur Yeni Malatyaspor atağında İnegölspor ceza sahası önünde topla buluşan Michael Pereira’nın sert şutu defansa çarparak kornere çıktı. Kullanılan köşe vuruşu İnegölspor defansı tarafından uzaklaştırıldı.

10. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında içeriye ortalanan topa arka direkte hareketlenen Emanuel Dening’in kafa vuruşu az farkla auta gitti.

13. dakikada sağdan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde boşta kalan topa hareketlenen Emanuel Dening’in kafa vuruşu kaleci Mustafa’da kaldı.

15. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Sadio Diallo’nun sert şutu üstten auta gitti.

17. dakikada İnegölspor ceza sahası dışında topla buluşan Michael Pereira’nın sol çaprazdan çektiği şut direğin dibinden auta gitti.

22. dakikada gelişen İnegölspor atağında sağ kanattan şık çalımlarla ceza sahasına yönelen Okan Deniz’in şutu kaleci Farnolle’nin müdahalesi sonucu kornere çıktı.

37. dakikada sol kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında topla ilerleyen Buğra Çağıran’ın sert şutu az farkla auta gitti.

42. dakikada kazanılan köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde boşta kalan topa müdahale eden Ahmet Hakan Şahin’in vuruşu kaleci Farnolle’de kaldı.

45. dakikada sağ kanattan gelişen kontra atakta Eren’in sağ kanattan yerden ortasında topla buluşan Dening, meşin yuvarlağı boş kaleye yuvarlayarak takımını öne geçiren golü kaydetti: 0-1.

46. dakikada ani gelişen Yeni Malatyaspor atağında Pereira’nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Turgut Doğan Şahin’in şutu az farkla auta gitti.

48. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Uğur’un şutu az farkla auta gitti.

63. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Eren’in vuruşu kaleci Mustafa’nın müdahalesi sonucu kornere çıktı. Kullanılan köşe vuruşu defans tarafından uzaklaştırıldı.

72. dakikada sağ kanattan gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahasına giren Seth’in pasında arka direkte topla buluşan Dening, kendisinin ve takımının 2. golünü kaydetti: 0-2.

90. dakikada gelişen İnegölspor atağında ceza sahasına giren Enes’in şutu kalecide kaldı.

Kalan sürede başka gol olmazken Evkur Yeni Malatyaspor, İnegölspor’u

deplasmanda 2-0’lık skorla geçti.